Ховалыг заявил, что в Туве программа льготной ипотеки под 2% заработает до конца сентября

По словам главы региона, такие условия готовы предложить четыре банка

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки под 2% заработает в Туве до конца сентября. Четыре банка готовы работать по этой программе в республике, сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

"До конца сентября программа в республике должна заработать. Банки делают последние приготовления. Уже четыре кредитных учреждения проявили желания работать по программе льготной ипотеке под 2%. Это Сбер, Промсвязьбанк, Росбанк, Россельхозбанк", - сообщил Ховалыг.

Осенью 2022 года на парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" в Совете Федерации Ховалыг предложил распространить программу "Дальневосточная ипотека" под 2% на Туву. В планах правительства республики построить по данной программе около 5 тыс. кв. м нового жилья.

В конце июля 2023 года Туве была одобрена программа льготной ипотеки под 2%. На эти цели регион получит в 2023 году из федерального бюджета 250 млн рублей. Программа рассчитана до июля 2024 года. Максимальная сумма ипотеки - 6 млн рублей, первоначальный взнос - 15%.

О форуме

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.