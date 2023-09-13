В Туве отремонтируют единственную автодорогу, соединяющую республику с Хакасией

Работы планируют завершить к 2027 году

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Автомобильную дорогу Ак-Довурак - Абаза, единственную соединяющую Туву с Хакасией и ведущую к международному пункту пропуска с Монголией, планируют отремонтировать к 2027 году. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

"Мы планируем к 2027 году отремонтировать одну из самых важных автомобильных дорог в республике - Ак-Довурак-Абаза. Это единственная дорога, соединяющая Туву с Хакасией. Более того, она ведет к международному пропускному пункты "Хандагайты" на границе с Монголией. Поэтому ремонт ее необходим", - сообщил Ховалыг.

По словам главы республики, осложняет ремонт дороги местность, где она расположена. "Дорога тяжелая, с перевалами, реками, на ней 22 моста. Поэтому быстро этот проект не реализовать", - пояснил Ховалыг.

Ежегодно в сезон паводков дорогу Автодорогу Ак-Довурак-Абаза размывает, автомобилистам приходится объезжать через столицу республики - Кызыл или территорию Красноярского края.

О форуме

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.