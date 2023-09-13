В Якутске планируют запуск до 10 новых проектов комплексного развития территорий

Конкурсы по их реализации проведут в 2024 году

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Якутска намерены в 2024 году провести конкурсы по реализации 10 новых проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Якутска Евгений Григорьев.

"Мы уже подготовили уже более 10 площадок, конкурсы на которые планируем объявить в течение 2024 года", - сказал Григорьев, отвечая на вопрос о планах по запуску новых проектов комплексного развития территории (КРТ) в Якутске. Всего до 2030 года число проектов КРТ планируется довести до 30.

Одной из наиболее сложных проблем на территории города, как отмечают городские власти, остается аварийное жилье. В данный момент в Якутске свыше 1,1 тыс. многоквартирных деревянных домов признаны аварийными, а доля аварийного жилья является одной из самых высоких в стране.

Микрорайон "Спортивный" расположится на территории общей площадью свыше 50 га. 28 февраля в правительстве Якутии подписали распоряжение о комплексном развитии территории жилой застройки кварталов Якутска. Реализация проекта рассчитана в течение 10 лет. На территории строящегося микрорайона расположен 161 многоквартирный жилой дом, который подлежит расселению и сносу.

К 2032 году власти намерены полностью расселить и ликвидировать весь аварийный деревянный жилищный фонд.

Глава города выступил на панельной дискуссии "Жизнь мастер-планов после утверждения", в ходе которой рассказал о строительстве нового микрорайона "Спортивный" в Якутске - проекте.

О форуме

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.