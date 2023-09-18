В Бурятии запустили осенние туры на озера Джидинского района

Замминистра туризма республики Туяна Дугарова отметила, что именно там останавливаются для отдыха тысячи перелетных птиц, среди которых можно увидеть сапсана, черного аиста, черного грифа, дрофу, лебедя

УЛАН-УДЭ, 18 сентября. /ТАСС/. Осенние туры запускают в Бурятии на озера Джидинского района, где останавливаются для отдыха тысячи перелетных птиц. Об этом сообщила журналистам замминистра туризма республики Туяна Дугарова.

"Тур был опробован весной. Тогда птицы летели с юга на север. Сейчас наступил активный период миграции птиц, в том числе краснокнижных обратно. Поэтому мы запускаем туры для всех желающих", - сообщила Дугарова.

Сапсан, черный аист, черный гриф, дрофа, лебедь и другие виды останавливаются на своем долгом пути из Арктических районов в Африку и Юго-Восточную Азию именно в Бурятии, на территории Боргойского заказника, в окрестностях села Белоозерск. Территория включает участок боргойской степи вдоль реки Джиды, на котором расположены три озера: Нижнее Белое, Верхнее Белое и Каменный ключ.

"Это один из крупнейших заказников в Евразии, он занимает площадь более 42 тыс. га, а свой статус территория обрела в 1979 году в рамках международной конвенции "Об охране перелетных птиц и среды их обитания", заключенной для обеспечения благоприятных условий для пролета птиц, - пояснила заместитель руководителя администрации Джидинского района Бурятии Евгения Маковеева. - На наших озерах в период с 20 сентября по 15 октября можно увидеть более 300 видов разных птиц. Их привлекают солончаковая почва, хорошая кормовая база хорошая. Здесь птицы отдыхают, питаются, набираются сил и летят дальше".

В 2023 году при финансовой поддержке Минтуризма Бурятии рядом с озерами построены две смотровые площадки, с которых можно наблюдать за птицами, установлены аншлаги, на которых рассказывается о краснокнижных пернатых. "Это отличная возможность для школьников узнать побольше о природе, об охране редких видов, в нашем районе уже согласовано проведение выездных уроков по биологии для учащихся", - добавила Маковеева. Также туристы в поездке на озера Джидинского района могут посетить фермерские стоянки, краеведческие музеи, попробовать знаменитую боргойскую баранину. В планах местной администрации совместно с Бурятским государственным университетом разработать аудиогид для туристов, приезжающих во время перелета птиц на джидинские озера.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. По официальным данным, в год республику посещают около 500 тыс. туристов - это те, кто заселяется в гостиницы, отели. Вместе с путешественниками, останавливающимися у родственников, друзей, отдыхающими "дикарями", объем турпотока больше в два раза и доходит до 1 млн человек.