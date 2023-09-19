Число нижегородских социальных предпринимателей за год выросло почти вдвое

Гранты у социальных предпринимателей остаются востребованной мерой поддержки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Число социальных предпринимателей в Нижегородской области выросло почти в два раза за последний год - почти до 500, сообщил ТАСС министр социальной политики региона Игорь Седых.

"Количество социальных предпринимателей растет. <…> Если в том году было порядка 350, то сейчас их количество приближается к 500, плюс ежегодно у нас выделяются гранты на поддержку социальных предпринимателей до 500 тыс. рублей", - рассказал Седых.

Он отметил, что гранты у социальных предпринимателей остаются востребованной мерой поддержки, это говорит о том, что число социальных проектов и их финансовая поддержка со стороны государства растет. В свою очередь, рост числа предпринимателей, оказывающих социальные услуги, интересует в том числе и муниципалитеты.

"Когда какой-то социальной услуги в муниципалитете нет, то как раз социальный предприниматель может ее начать оказывать, таким образом, жители <…> могут эту услугу получать уже на месте, не тратя время на дорогу в областной центр", - объяснил Седых.

По его словам, в регионе появляются социальные предприниматели, которые оказывают помощь в том числе семьям участников специальной военной операции. "Где-то они делают максимальные скидки на те или иные услуги социальные. При этом, конечно, в первую очередь, для участников СВО предусмотрены - меры [поддержки] со стороны правительства", - сказал министр.

Собеседник добавил, что в регионе существует военный социальный контракт, по которому семьям оказывается большое количество финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Господдержка и кластер

В качестве примера взаимодействия государства и социальных предпринимателей Седых также привел в пример поддержку негосударственных поставщиков социальных услуг. Объем финансирования этого направления составляет порядка 1 млрд рублей.

"Правительство выделяет на компенсацию расходов, а для людей они (услуги - прим. ТАСС) бесплатны. <…> Это и дети с ОВЗ, которые у нас проживают в отдаленных районах. Там у нас есть НКО, предприниматели, которые оказывают им услуги и государство компенсирует [расходы на] эти услуги. Такое взаимодействие говорит о том, что социальное предпринимательство имеет большие перспективы для дальнейшего развития", - сказал собеседник.

По его словам, в регионе летом создали Кластер социальных инноваций, объединивший, помимо социальных предпринимателей, в том числе крупный бизнес и НКО, которые могут создавать более крупные проекты. "Мы понимаем, что предпринимателям самостоятельно тяжеловато порой пройти некоторые барьеры, найти помещение, даже в муниципалитете, узнать о таком помещении для начала. <…> Поэтому сейчас также реализуем возможность для местных властей погрузиться в тематику социального предпринимательства, узнать, что такое социальное предпринимательство, какие виды услуг, для каких категорий граждан они оказывают, и самое главное - понять, что социальное предпринимательство - важный инструмент развития территории", - сказал министр.