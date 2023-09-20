На территории первой Омской крепости впервые проведут археологические раскопки

Работы пройдут на двух площадках

ОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Археологи впервые проведут раскопки на территории первой Омской крепости, которая положила начало городу. Об этом сообщила пресс-служба культурного центра "Омская крепость".

"Это уникальное событие в силу того, что археологических исследований этого памятника ранее не производилось. Производились только краткосрочные разведки шурфами. Археологи считают, что культурный слой XVIII века здесь существует. Насколько он богат, и сможем ли мы его найти в ходе наших археологических исследований, покажет наша работа", - цитирует пресс-служба директора центра Василия Минина. Раскопки пройдут в течение двух недель, завершить их планируется в начале октября.

Археологические работы пройдут на двух площадках - в створе Юбилейного моста, где предположительно находился квадратный форт, построенный еще при основателе Омской крепости подполковнике Иване Бухгольце, и на Ленинской горке, где будут искать фундамент построенной в 1789 году Ильинской церкви и более ранние постройки. Также планируется сделать несколько шурфов в других частях исторического центра Омска.

Минин отметил, что это второй этап масштабного проекта по сохранению исторической памяти Омской области. На первом этапе был исследован период прихода русских на эту сибирскую территорию, проведены раскопки в Таре, старейшем городе региона.

Омская крепость была основана в 1716 году по указу Петра I отрядом казаков под командованием подполковника Ивана Бухгольца. Этот год считается годом основания Омска. Первое сторожевое укрепление находилось на левом берегу реки Оми в 500 м от ее впадения в Иртыш. В 1768 году под началом генерал-поручика Ивана Шпрингера началось возведение более мощной второй крепости.