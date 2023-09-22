В нацпарке на Байкале из-за пожарной опасности закрыли пять турмаршрутов

По прогнозам, в Иркутской области ожидается до плюс 22 градусов и ветер с порывами до 13 м/с

ИРКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Пять туристических маршрутов закрыли из-за высокого класса пожарной опасности в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области. Об этом сообщило ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Бугульдейка - Большая Марта - Петрова, Тажераны, Тырган - урочище Саган-Заба, Черноруд - Сарма - Курма, Курма - Кочериково - закрыт", - говорится в информации нацпарка и уточняется, что на этих маршрутах объявлен самый высокий - пятый - класс пожарной опасности.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 сентября местами по области ожидается высокая - четвертого класса - и чрезвычайная - пятого класса - пожароопасность лесов. Воздух прогреется до 22 градусов. На Байкале прогнозируется ветер с порывами до 13 м/с.

Прибайкальский национальный парк простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га.