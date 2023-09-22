В Хабаровском крае представили первые произведенные в регионе БПЛА

Их готовят к отправке в зону проведения специальной военной операции на Украине

ТАСС, 22 сентября. Презентация первых хабаровских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) состоялась на базе Хабаровского радиотехнического завода. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Сергей Кравчук.

"На базе Хабаровского радиотехнического завода прошла презентация первых хабаровских беспилотников. Хабаровские производители разработали три вида ударных коптеров и БПЛА разведчик - ретранслятор сигнала. Планируют наладить производство еще двух видов беспилотников. Все они разработаны для работы в условиях спецоперации", - написал Кравчук.

Первую партию беспилотников готовят к отправке в зону проведения специальной военной операции на Украине.