В Ленобласти открыли мемориал участникам СВО в виде арки с колоколом

Это первый мемориал, посвященный участникам спецоперации, на территории региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Мемориальный комплекс с Аллеей героев, посвященный погибшим участникам специальной военной операции, открыт на территории воинской части в Сертолово Ленинградской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который принял участие в открытии.

"Мы точно знаем, мир наступит после нашей победы. И святая обязанность - хранить память о тех, кто защитил нас ценой своей жизни. В воинской части в Сертолово при поддержке фонда "Ленинградский рубеж" открыт первый мемориал участникам СВО", - написал губернатор.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, композиция мемориала объединяет несколько объектов. В центре расположена арка с колоколом, а перед ней на Аллее Героев увековечена память погибших участников спецоперации, среди которых пятеро награждены орденами Мужества, один - удостоен звания Героя России.

В пресс-службе отметили, что это первый мемориал, посвященный участникам специальной военной операции, на территории Ленинградской области. Готовится также концепция общедоступного областного мемориала. Место установки и его внешний облик будут обсуждаться совместно с участниками СВО, их семьями, общественностью и ветеранским сообществом.