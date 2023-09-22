Развожаев заявил об отсутствии ракетной и авиационной опасности в Севастополе

Губернатор попросил не выезжать в центр города

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене ракетной и авиационной опасности, призвав горожан не выезжать в центр, где перекрыты дороги. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Отбой ракетной и авиационной опасности. Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать. Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий", - написал он.

Гражданская инфраструктура вокруг штаба ЧФ и находившиеся на улицах люди, предварительно, не пострадали после ракетного удара, заявил Развожаев.

"Продолжаются работы по тушению пожара в штабе флота. Сил и средств достаточно. Просьба сохранять спокойствие. Ситуация под контролем экстренных служб. По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали", - написал губернатор.

Развожаев добавил, что на месте ЧП развернут оперштаб, идет координация работы всех служб, продолжается подомовой обход.

Заторы образовались на подъезде к центру города со стороны спальных районов, а также от железнодорожного и автовокзала, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

Ранее глава города сообщил о том, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок упал возле Севастопольского русского драматического театра имени А. В. Луначарского. Губернатор также предупреждал о возможности повторного удара.