Великий Новгород и Дербент стали городами-побратимами

Соответствующий документ подписали глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов и мэр Великого Новгорода Александр Розбаум в рамках IX парламентского форума "Историко-культурное наследие России"

ДЕРБЕНТ, 22 сентября. /ТАСС/. Великий Новгород и Дербент подписали соглашение о побратимстве. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на пленарном заседании IX парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

"Вчера мы отметили годовщину основания Руси, вчера же был финал конкурса высоких технологий и вчера же был Госсовет по кадрам. Вот, наверное, эти два события: историческое дата и финал чемпионата высоких технологий в наибольшей степени отражают роль Великого Новгорода сейчас. Это город глубоких традиций, город направленности на самые современные, самые важные прорывные направления науки. Очень символично, что сегодня мэр Великого Новгорода подписал побратимское соглашение с мэром Дербента, самым древним городом России. Старейший город Руси и самый древний российский город", - сказал Никитин.

Соответствующий документ подписали глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов и мэр Великого Новгорода Александр Розбаум в рамках IX парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.

Великий Новгород - один из древнейших городов России, место зарождения российской государственности. Расположен у истоков реки Волхов и озера Ильмень. В декабре 1992 года в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО под общим названием "Исторические памятники Новгорода и окрестностей" был включен целый ряд объектов, в том числе архитектурный комплекс Новгородского Кремля, соборы, церкви и монастыри.