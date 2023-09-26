Под Псковом состоялось открытие всероссийского проекта "Истоки. Школа"

Участникам предстоит сформировать концепцию сохранения исторического прошлого страны, а также создать музейно-выставочное пространство

ПСКОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Молодые ученые-историки и архивисты из разных регионов России собрались в городе Печоры Псковской области, где состоялось открытие всероссийского проекта "Истоки. Школа". Участникам предстоит сформировать концепцию сохранения исторического прошлого страны, а также создать музейно-выставочное пространство, сообщила пресс-служба программы "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

"В молодежном круглогодичном центре "Истоки" запустился всероссийский проект "Истоки. Школа". С 26 сентября по 2 октября в городе Печоры пройдет первый заезд "Сохраняя память": 70 молодых людей со всей страны соберутся на одной площадке для обсуждения вопросов сохранения исторического прошлого. Кроме того, участники доработают результаты проектной деятельности, которые были сформулированы в рамках одного из заездов молодежного историко-культурного форума "Истоки", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, молодые историки, архивисты, а также работники университетских музеев приехали в молодежный круглогодичный образовательный центр, чтобы поучаствовать в панельных дискуссиях, семинарах, тренинговых сессиях и в творческих встречах. Кроме образовательной части, участников ждут экскурсионная и полезная программы, в рамках которых молодые люди посетят Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь и помогут в благоустройстве внешнего облика города Печоры. Главным партнером заезда стал Музей Победы.

"Сохранение исторического прошлого - это тема, которая без должной ответственности и постоянной работы над развитием наследия может угаснуть или превратиться в ложь. Она единым импульсом связывает сквозь века целые поколения. За реализацией этой идеи стоит не только будущее современников, но и вклад в жизнь наших детей и их будущего", - цитирует пресс-служба руководителя программы "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодежи Ивана Радько.

Кроме того, участники будут работать над созданием музейно-выставочного пространства круглогодичного молодежного историко-культурного центра "Истоки". Им будет необходимо начать реализацию идей и составить дорожную карту проекта. Помощь участникам заезда окажут около 12 активистов из волонтерского корпуса "Росмолодежь. Добро". Организатором проекта выступает программа "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря и ПсковГУ.