На севере Ленобласти началась рекультивация городской свалки

Это улучшит качество жизни 15 тыс. жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Рекультивация свалки, которая образовалась еще в 1946 году, началась в Светогорске в Выборгском районе Ленинградской области. Это улучшит качество жизни 15 тыс. жителей, работы завершатся в 2024 году, сообщила пресс-служба администрации области.

"В Светогорске началась рекультивация городской свалки. В Светогорске предстоит обработать 394,3 тысяч кубометров отходов на площади 3,8 га. Работы завершатся в 2024 году. Ликвидация свалки улучшит качество жизни 15 тысяч жителей города", - говорится в сообщении.

На данный момент получены заключения государственной экологической экспертизы, главной государственной экспертизы, заключен контракт на производство работ, заключено соглашение с министерством природных ресурсов РФ о получении субсидии на реализацию проекта. Работы проведут в два этапа: технический и биологический.

В пресс-службе уточнили, что ликвидация закрытых свалок твердых бытовых отходов, образованных на территории городов еще в советские годы, проходит в рамках регионального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". По этой программе в Ленинградской области уже рекультивирована свалка в Сосновом Бору, предстоят работы в Приозерске.