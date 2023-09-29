Приамурский социальный центр на оборудование участникам СВО выделил 15 млн рублей

На эти деньги закупили 10 квадрокоптеров, 6 бензопил и 10 воздухонагревателей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Социальный центр "Доброта" в Амурской области выделил со специального счета 15 млн рублей на оборудование участникам специальной военной операции, сообщили в региональном правительстве.

"Военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, передали 10 квадрокоптеров, 6 бензопил и 10 воздухонагревателей. Спецоборудование приобретено по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова. На это выделили 15 млн рублей со специального счета социального центра "Доброта", - говорится в сообщении.

Правительство Приамурья обеспечивает бойцов необходимым оборудованием и амуницией с начала специальной военной операции, эта работа идет по отработанному с Минобороны России алгоритму. Средства выделяются по поручению губернатора из регионального бюджета, а также благодаря помощи спонсоров и жителей региона, которые перечисляют деньги на спецсчет соццентра.

"Мы передаем нашим бойцам современное и необходимое оборудование. Квадрокоптеры там нужны постоянно. С наступлением осени пригодятся и воздухонагреватели, их уже мы передали нашим бойцам, как и многое другое оборудование. Скоро ребятам отправим еще 2 мотовездехода, 35 тепловизионных и 25 цифровых прицелов. Мы обеспечиваем бойцов оборудованием и обмундированием с начала операции и продолжим выполнять все заявки Минобороны до нашей победы", - приводятся в сообщении слова Орлова.