В Тынде появились пять муралов на стенах зданий

Изображения создавались в преддверии юбилея БАМа

ТАСС, 30 сентября. Художник Павел Малицкий из творческого объединения "33+1" создал на стенах многоквартирных домов и Музея Байкало-Амурской магистрали в Тынде пять муралов в различных стилях, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов. Один изображает молодых строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ), другой - созданное нейросетью изображение паровоза.

"Пять муралов появилось в Тынде. Их на стены многоквартирных домов нанес художник из Владивостока Павел Малицкий. Спонсорами преображения северной столицы области к юбилею БАМа выступили группа компаний "1520" и ПАО "Сбербанк". В планах создание еще трех муралов. Они будут сделаны при поддержке ОАО "РЖД", - написал Орлов.

По информации Центра развития территорий Амурской области, изображения создаются в преддверии юбилея БАМа, который отпразднуют в следующем году. На выбранных домах были специально демонтированы рекламные баннеры и бесхозные конструкции на фасадах. Работы Малицкого украсили две многоэтажки по улице Красная Пресня: на первом - изображение в стиле советского плаката с молодыми строителями, на втором - паровоз, созданный нейросетью от Сбербанка Kandinsky. Еще три мурала украсили здание Музея истории БАМа.

"Основной тематикой муралов в Тынде стала советская плакатная графика о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Так, мурал "Движение вперед" посвящен великому труду всех участников строительства БАМа, которые создали устойчивую почву для развития будущих поколений, а сейчас их дело продолжают такие же сильные и стойкие люди. Один из эскизов был сгенерирован нейросетью. Поезда и дикая природа тайги стали ключевыми образами и легли в основу будущего изображения", - рассказали ТАСС в Центре развития территорий Амурской области.

8 июля 1974 года вышло постановление правительства СССР №561 "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали", что считается датой рождения дороги. В следующем году будет отмечаться 50-летие БАМа.