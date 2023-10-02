В Брянске нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Бомбу готовят к утилизации на специальном полигоне

БРЯНСК, 2 октября. /ТАСС/. Спасатели извлекли из земли авиабомбу времен Великой Отечественной войны в Володарском районе Брянска, на месте работают взрывотехники. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"В Володарском районе Брянска, на улице Фосфоритной, в паре сотен метров от реки Снежка найден предмет, похожий на авиабомбу времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на месте работает полиция, взрывотехники и спасатели, бомбу готовят к утилизации на специальном полигоне.