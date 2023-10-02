В Орле раскололся дуб, посаженный в честь отмены крепостного права в 1861 году

Дальнейшая его судьба будет решена на комиссии о зеленых насаждениях по Советскому району

ТАСС, 2 октября. Почти половина 160-летнего дуба, посаженного в Орле в честь отмены крепостного права в 1861 году, раскололась под влиянием ветра. Специалисты отмечают, что дерево залечено, крепкое, они решают его судьбу, сообщила начальник участка по зеленым насаждениям МБУ "Спецавтобаза" Татьяна Можина.

"Сегодня на бульваре Победы отвалился сук знаменитого нашего дуба. Дальнейшая его судьба будет решена на комиссии о зеленых насаждениях по Советскому району. Потому что сказать простоит он или упадет очень трудно", - сказала она, добавив, что дерево залечено.

Как отметил профессор, доктор педагогических наук, заведующий кафедральной ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина Алексей Ковешников, часть дуба раскололась от ветра. Практически 40% дерева повреждено, однако, оставшаяся его часть крепкая. Он озвучил два варианта дальнейшей судьбы дерева, первое - полностью спилить, а второе - провести технические мероприятия, правильно произвести опиловку, заделать разлом.

В конце 2021 года в Орловской области не стало легендарного Тургеневского дуба, дерево возрастом 198 лет ураганный ветер вырвал с корнем из земли.