В Рязанской области в 2024 году появится музей, посвященный Борису Пастернаку

Он будет создан на частные инвестиции

ТАСС, 2 октября. Музей, посвященный Борису Пастернаку, планируется создать в 2024 году в городе Касимов Рязанской области. Его откроют в доме дяди поэта - доктора Иосифа Кауфмана, где Пастернак проживал несколько месяцев в 1920 году, сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"Русский поэт, писатель и переводчик Борис Пастернак летом 1920 года несколько месяцев жил в Касимове у своего дяди - известного в городе доктора Иосифа Кауфмана. <…> Дом, в котором останавливался Пастернак, сохранился до сих пор, пережил пожар, но наконец-то расселен, и рабочая группа занимается изучением его истории, для открытия музея", - рассказали в администрации города.

В пресс-службе уточнили, что музей будет создан на частные инвестиции и будет открыт в 2024 году. "В письме к родителям Пастернак писал, что "Касимов - это что-то вроде русского Марбурга. Он древнее Москвы, бывшая столица татарского царства, очень живописен, в одной своей части по-своему горист". Город Касимов неразрывно связан с фамилией этого известного писателя", - сообщили в пресс-службе.

Рабочая группа по созданию музея во главе с главой администрации Касимова Иваном Бахиловым посетили дом-музей Пастернака в подмосковном Переделкине и его могилу.

Борис Пастернак (1890-1960) - один из крупнейших русских поэтов XX века, выдающийся писатель и переводчик. Он переводил произведения классиков мировой литературы - Уильяма Шекспира, Иоганна Вольфганга Гете, Фридриха Шиллера, а также грузинских поэтов. В 1958 году Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа.