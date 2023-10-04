На Чукотке в арктическом селе реконструируют порт для увеличения мощностей

Речь идет о причале в селе Лаврентия

ТАСС, 4 октября. Причал в арктическом селе Лаврентия на Чукотке будет реконструирован для увеличения портовых мощностей и наращивания грузооборота. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

"Причал в селе Лаврентия решением Минвостокразвития России внесен в перечень опорных объектов транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей северный завоз. Такой статус объекта, требующего увеличения погрузочных мощностей, позволяет рассчитывать на участие в соответствующих государственных программах, поскольку на это необходимо финансирование в размере порядка одного миллиарда рублей. Реализация проекта по расширению порта позволит нарастить грузооборот и решить проблемы с разгрузкой судов", - написал глава региона.

Село Лаврентия - труднодоступный населенный пункт в Чукотском муниципальном районе Чукотского АО. В нем проживают около 1 500 человек. Добраться до него из Анадыря можно только по воздуху.

В Чукотском АО нет железных дорог, поэтому все грузы и топливо доставляются в регион морем в период летней навигации или по воздуху. Из-за логистических проблем в 2021 году на Чукотке навигация проходила со сложностями. По этой причине в некоторых торговых точках округа наблюдались перебои с поставкой продуктов. В 2022 году эти трудности были преодолены.