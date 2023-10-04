4 октября, 11:12

Минстрой начал сокращать госстройнадзор в новых регионах в качестве эксперимента

По словам директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Владимира Калинкина, региональный государственный строительный надзор будет подключаться только в случае жалоб или нештатных ситуаций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Минстрой РФ начал в качестве эксперимента возлагать функции инспекторов Госстройнадзора на территории новых регионов России на сторонних аттестованных специалистов. Об этом ТАСС сообщил директор Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ Владимир Калинкин в кулуарах международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

"В соответствии со стратегией строительной отрасли мы начали эксперимент на территории четырех регионов, которые недавно присоединились к РФ. Строительный контроль там будет осуществляться аттестованными Ростехнадзором специалистами. Учитывая это, предполагается сокращение присутствия на строительных площадках инспекторов Госстройнадзора. В полной мере этот процесс будет запущен в начале следующего года", - сказал он.

Калинкин отметил, что региональный государственный строительный надзор будет подключаться только в случае жалоб или нештатных ситуаций.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходит в Екатеринбурге с 3 по 6 октября. Организаторы ожидают, что в выставке примут участие около 500 компаний из 33 регионов РФ и шести других стран. 

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