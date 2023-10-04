ТМУ представит опыт медклассов на конгрессе "Человек и лекарство" в Тюмени

По словам ректора Ивана Петрова, в университете находятся 26 медицинских классов

ТЮМЕНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Темы профориентации школьников и карьерного развития молодых врачей впервые представят на конгрессе "Человек и лекарство. Урал - 2023" в Тюмени. Тюменский медуниверститет представит опыт работы медицинских классов в регионе, сообщил журналистам ректор Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) Иван Петров.

"Говоря о новом, [представим] свой опыт работы медицинских классов, которых у нас 26. Еще одно новое направление - это Центр развития карьеры, который существует в университете не так давно, здесь мы планируем обсудить с работниками практического здравоохранения и нашими молодыми выпускниками сложности, с которыми они сталкиваются на первом этапе [после выпуска]", - сказал он.

Петров отметил, что одна из секций конгресса пройдет на площадке гимназии №16, где учителя общеобразовательных классов поделятся своим опытом взаимодействия с Тюменским медуниверситетом, в результате специалисты планируют прийти к наиболее эффективному формату организации работы медицинских классов, чтобы большее количество учеников выбирали для поступления медицинские вузы.

Также на мероприятии поднимут вопросы развития современной науки, сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни, внедрения новых методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний, разработки новых фармпрепаратов, а также обсудят современные подходы к управлению медицинскими организациями и инновации в сестринском деле. Кроме этого, свои разработки представят студенты ТМУ, добавили организаторы конгресса.

Конгресс "Человек и лекарство. Урал - 2023" проходит в Тюмени с 3 по 6 октября. В этом году он посвящен 60-летию Тюменского государственного медицинского университета, который и выступает главным организатором конгресса. В его мероприятиях примут участие около 2 тыс. ученых, врачей, специалистов области фармации и медицинского образования, студентов и ординаторов медицинских университетов и организаторов системы здравоохранения из российских регионов.