В театре "Ленком" почтят память Инны Чуриковой

Народной артистке СССР 5 октября могло бы исполниться 80 лет

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Коллектив московского театра "Ленком Марка Захарова" почтит память народной артистки СССР Инны Чуриковой, которой 5 октября могло бы исполниться 80 лет. Актриса умерла 14 января 2023 года в возрасте 79 лет.

"Сегодня было бы 80 лет нашей величайшей актрисе Инне Михайловне Чуриковой. Что в этот день можно сказать про этого замечательного человека и большую актрису? Скажу так: нет равной ей, нет равной этому чуду, которое состоялось в "Ленкоме" в присутствии этой прекрасной артистки. Мы вспоминаем ее самыми добрыми словами, с большой горечью, так как ее больше с нами нет", - поделился с ТАСС директор "Ленкома" Марк Варшавер.

Он напомнил, что после ухода из жизни Инны Чуриковой в театре открыли ее мемориальную гримерную. "Мы сделали замечательную выставку, посвященную Инне Михайловне Чуриковой. И сегодня везде по театру будут стоять цветы, там, где есть ее портреты, и в мемориальной гримерной, безусловно, тоже. А утром мы поедем на Новодевичье кладбище, чтобы к ее могиле возложить цветы как дань нашей любви и памяти", - сообщил Варшавер.

Со своей стороны руководитель литературно-драматургической части "Ленкома" Ирина Горюнова рассказала ТАСС, что к юбилею Чуриковой театр продолжил экскурсионный цикл "Легенды "Ленкома" и накануне памятной даты провел экскурсию "Инна Чурикова. Полвека на сцене "Ленкома". "Зрители узнали о творческом пути актрисы, ее легендарных ролях, о работе с Марком Захаровым и Глебом Панфиловым. Гости познакомились с уникальными архивными фотографиями с репетиций, а также увидели костюмы актрисы из спектаклей "Чайка", "Аквитанская львица" и "Ложь во спасение" в мемориальной гримерной", - проинформировала собеседница агентства.

Она добавила, что в конце октября на улицах и бульварах столицы откроется выставка, организованная Московской дирекцией массовых мероприятий, посвященная Инне Чуриковой, на которой будут представлены архивные материалы театра "Ленком Марка Захарова". Среди них - фотографии фрагментов легендарных "ленкомовских" спектаклей и репетиций с участием Чуриковой.

Об актрисе

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее в Башкирии. Окончив в 1965 году с отличием Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, стала играть в Московском театре юного зрителя. С 1968 по 1975 год работала по договорам в различных театрах, а с 1975-го стала актрисой "Ленкома", где служила почти полвека. В частности, она сыграла в спектаклях "Тиль", "Гамлет", "Иванов", "Чайка", "Оптимистическая трагедия", "Женитьба", "Варвар и еретик", "Город миллионеров", "Аквитанская львица", "Ложь во спасение" и других постановках.

В кино дебютировала будучи студенткой, сыграв в 1960 году в картине "Тучи над Борском". Затем на экраны вышли десятки фильмов и сериалов с участием Чуриковой, включая картины ее мужа - кинорежиссера Глеба Панфилова. Так, она снялась в фильмах "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой роман", "Курьер", "Ребро Адама", "Идиот", "В круге первом", "Ширли-мырли", "Курочка Ряба", "Я шагаю по Москве" и многих других. Последней ролью в кино для актрисы стал образ матери главной героини в короткометражке Камилы Рамазановой "Будем вместе".

За свои театральные и киноработы актриса отмечена государственными и общественными наградами, премиями и призами. Она является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Чурикова умерла 14 января 2023 года в возрасте 79 лет. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.