В Калуге появилась аллея Новороссии

Событие приурочено к годовщине воссоединения новых регионов с Россией и к 80-летию освобождения Донбасса и Калужской области от немецко-фашистских захватчиков

КАЛУГА, 5 октября. /ТАСС/. Аллею Новороссии из кедровых сосен и солнечной форзиции высадили в Калуге. Событие приурочено к годовщине воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Посадки деревьев идут по всей стране, но здесь у нас особая территория, потому что было принято решение в Калужской области высадить Аллею Новороссии. Она первая в России", - сказал лидер российской экологической партии "Зеленые" Андрей Нагибин.

Высадка аллеи прошла в рамках международной акции "Сад памяти" под эгидой регионального отделения "Ассамблеи народов России".

Как отметила представитель партии "Зеленые" от региона Наталья Пуц, сквер Волкова, где состоялась посадка, после благоустройства стал местом притяжения горожан и гостей города, поэтому символичное событие, проводимое по двум знаковым годовщинам: объединение новых территорий и 80-летие освобождения Донбасса и Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, имеет патриотическое значение. Аллея Новороссии состоит из кедровых сосен, они олицетворяют бессмертие и защиты ценности мира и добра, а также присутствует солнечная форзиция - она символизирует возрождение и надежду.

Городской голова Дмитрий Денисов добавил, что здесь грунт насыпной идеально подходит для кедровой сосны, склон создавали к летней Олимпиаде- 80, планируется дальше облагораживать и развивать эту территорию. Как отметил министр внутренней политики региона Олег Калугин, название "Аллея Новороссии" родилось неслучайно, а в честь решения президента РФ Владимира Путина поддержать волю народа новых территорий. "Год назад состоялось великое событие <…> благодаря воле жителей Новороссии, которое они узаконили на референдуме, четыре региона Донецкой и Луганской Народные Республики, Херсонская и Запорожская области решили вернуться в Россию, там где их место, там где их любят и ждут", - сказал Калугин.

Мероприятие также приурочено к 80-летию освобождения Донбасса и Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. В 1943 году проводились Донбасская операция - это стратегическая военная операция Вооруженных сил СССР против войск нацистской Германии с целью освобождения Донецкого бассейна. Также в 1943 году после разгрома немецко-фашистских войск под Курском и Орлом, Калужская область окончательно была освобождена от фашистов.