Участники проекта "Истоки. Школа" создали восемь турмашрутов по Псковской области

Они проложены, в том числе через древний поселок Изборск, который принято считать местом зарождения российской государственности

ПСКОВ, 8 октября. /ТАСС/. Молодые специалисты в сфере индустрии гостеприимства, студенты и выпускники специальностей "Гостиничное дело" и "Туризм" из разных регионов страны в ходе всероссийского проекта "Истоки. Школа" в городе Печоры Псковской области создали восемь новых туристических маршрутов. Они проложены, в том числе через древний поселок Изборск, который принято считать местом зарождения российской государственности, сообщила пресс-служба проекта.

"Второй заезд "Истоки. Школа" объявляем закрытым. Результатом заезда стали восемь новых туристических маршрутов по городам Псковской области, среди которых: маршруты для подростков - "Изборск, ты мой краш" и "Голос времени", водная экскурсия по реке Великой, пешая прогулка по заповедной территории, музыкальный маршрут "От гуслей к винилу", - отмечается в сообщении пресс-службы в ее телеграм-канале.

По данным пресс-службы, первыми опробовать разработанную туристическую программу смогут участники молодежного историко-культурного форума "Истоки" уже в следующем году. "А еще это закрытие стало необычным: на нем прошла церемония посвящения в истоковцы. Молодые люди произнесли клятву и передали капсулу времени с посланиями участникам следующего заезда", - говорится в сообщении.

Участие в работе заезда приняли порядка 70 человек из разных регионов России. Организатором проекта "Истоки. Школа" выступает программа "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря и Псковского государственного университета.