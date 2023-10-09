В Иркутской области укрепят дамбу на Усть-Илимской ГЭС

Это делается для обеспечения безопасности станции и территорий, расположенных ниже по течению Ангары

ТАСС, 9 октября. Левобережную дамбу укрепят на Усть-Илимской ГЭС в Иркутской области. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"На Усть-Илимской ГЭС укрепят левобережную дамбу. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию низовой упорной призмы левобережной грунтовой плотины Усть-Илимской гидроэлектростанции", - говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Плотина была введена в 1980 году. "Основная задача проекта реконструкции - повысить категорию технического состояния сооружения за счет снижения выявленных горизонтальных смещений", - отмечают в ведомстве. Таким образом, будет обеспечена надежность и безопасность как самой ГЭС, так и территорий, расположенных ниже по течению Ангары.

Разработкой проекта занимается - АО "Институт Гидропроект", застройщик - "Евросибэнерго-гидрогенерация".

Усть-Илимский гидроузел расположен на 305 км ниже Братской ГЭС, в урочище Толстый мыс в Иркутской области. В состав гидроузла входят ГЭС установленной мощностью 3840 МВт, гравитационная бетонная плотина длиной 1475 м, а также левобережная и правобережная грунтовые плотины длиной 1710 и 538 м соответственно. Входит в структуру АО "ЕвроСибЭнерго".