Фестиваль "Город добрых соседей" пройдет в Кирове в год его 650-летия

Город отметит юбилей в 2024 году

КИРОВ, 13 октября. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль регионов - соседей Кировской области "Город добрых соседей" пройдет на пешеходной улице Спасской в Кирове в 2024 году - в год 650-летия города, сообщили в пресс-службе правительства области.

"В рамках празднования 650-летия Кирова пройдет фестиваль "Город добрых соседей", - говорится в сообщении.

Как рассказал директор автономной некоммерческой организации "Дирекция по организации 650-летия города Кирова" Алексей Чепцов, фестиваль для регионов-соседей предложили проводить с 5 июля по 15 сентября каждые выходные дни, кроме третьих выходных июля, на пешеходной улице Спасской, а основной заключительный концерт - на Октябрьском проспекте. На мероприятия пригласят каждый из девяти регионов-соседей. Предполагается, что по пятницам в Киров будет приезжать делегация соседнего региона.

По субботам на Спасской планируют организовывать ярмарки, концертные программы. По пятницам и субботам вечером для гостей - экскурсионные программы, краеведческие квизы. Гала-концерт лучших номеров регионов, а также кировских городских и областных учреждений запланирован на 22 сентября, он пройдет на Октябрьском проспекте в день 650-летнего юбилея Кирова и завершится концертом.

"Наши соседи смогут поочередно поздравить Киров с юбилеем, в результате еще больше укрепим межрегиональные связи и дружбу. Также проведение фестиваля будет способствовать обмену опытом между коллективами культурных, спортивных учреждений, взаимосвязи малого бизнеса для дальнейшего сотрудничества, знакомству мастеров промыслов и ремесел", - сказал Чепцов.

Подготовка к юбилею

Киров отметит юбилей в 2024 году. В планах - проведение концертов с участием российских звезд, гастроли солистов Большого театра России и Мариинского театра. Планируется проведение международного фестиваля детских театров "Вятка - город детства", международного Васнецовского пленэра, концертов, джазового фестиваля, гастрофестивалей, выставок, форумов, тематических туров и других мероприятий.

Сейчас в Кирове ведутся работы по капитальному ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, ремонты памятников культуры, идет благоустройство парка имени Кирова и Александровского сада, планируется обновление площади перед областной филармонией. В исторической части города появятся новые общественные пространства. К юбилею планируется обновить фасад здания железнодорожного вокзала и провести ремонт аэровокзального комплекса. Начались работы по рекультивации крупнейшей в Кирове свалки в поселке Костино.