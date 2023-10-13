В Нальчике открылся детский нефрологический центр

К его открытию приурочили научно-практическую конференцию нефрологов юга России

НАЛЬЧИК, 13 октября. /ТАСС/. Республиканский детский нефрологический центр открылся на базе детского клинического многопрофильного центра в городе Нальчике. К его открытию приурочили научно-практическую конференцию нефрологов юга России, сообщили в пресс-службе Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова.

"Мероприятие приурочено к долгожданному и очень важному для республики событию - открытию республиканского детского нефрологического центра на базе Республиканского детского клинического многопрофильного центра (г. Нальчик, микрорайон Дубки). Детский нефрологический центр со всеми основными видами профильной специализированной медицинской помощи станет мощной клинической и научной базой для ординаторов и аспирантов медицинской академии КБГУ", - говорится в сообщении.

На приуроченной к открытию конференции нефрологов юга России отметили, что Кабардино-Балкария - единственный регион России, в котором все дети, нуждающиеся в трансплантации почки, получили такую возможность.

Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, открывая конференцию, отметил, что болезни почек занимают значимую долю среди заболеваний у детей, и открытие нефрологического центра, который объединит стационар и амбулаторно-поликлиническое звено, значительно повысит качество оказания медицинской помощи. Данная практика введена во многих субъектах РФ и приносит положительные результаты.

"Конференция нефрологов - это образовательный цикл, когда за короткий промежуток времени врач, который не может отлучаться надолго с рабочего места, имеет возможность получить необходимые знания", - сказал министр.