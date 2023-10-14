В школах Ставрополья создано около 300 казачьих кадетских классов

Система казачьего воспитания охватывает порядка 6 тыс. детей

СТАВРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Около 300 казачьих кадетских классов организовали в школах Ставропольского края после возрождения окружного казачьего общества. Система казачьего воспитания охватывает порядка 6 тыс. детей, сообщил ТАСС атаман Ставропольского окружного казачьего общества Сергей Пальчиков.

"Идет создание кадетских казачьих классов в школах, их порядка 300 создано на территории Ставропольского края. Есть военно-патриотические объединения, спортивные клубы, казачьи центры - порядка 82. Все это объединяет примерно 6 тыс. детей - они занимаются по казачьей тематике, воспитываются в казачьих традициях", - сказал он.

Ранее краевой Минстрой сообщил о проектировании казачьего кадетского корпуса в Ессентуках. Учреждение будет рассчитано на 500 мест и должно стать самым крупным казачьим кадетским корпусом в России.

Юбилей казачьего общества

Возрождение казачества на Ставрополье началось в конце 1980-х годов, а в 1998 году большой казачий круг утвердил создание Ставропольского казачьего округа с вхождением в Терское казачье войско. В субботу в крае отмечают 25-летие этой даты.

По случаю праздника в селе Александровском прошли традиционные казачьи игры - шермиции. "Это традиционная воинская казачья культура. Мы приглашаем казачьи общества, привлекаем и местных жителей, детей, чтобы они попробовали себя. Присутствуют около 250 казаков с разных территорий края. В программу входит стрельба из лука, из пневматической винтовки, метание ножей и фланкировка - работа шашкой и так далее", - пояснил Пальчиков.

На шермициях выступили казачьи ансамбли, для зрителей провели реконструкцию традиционного обряда - проводов казака в армию.

На Ставрополье казаки несут службу по охране общественного порядка в добровольных и регулярных дружинах. С началом специальной военной операции казаки подключились к помощи военнослужащим. "Каждый месяц уходит гуманитарный конвой Терского казачьего войска, в него отправлено около 6 тыс. тонн гуманитарной помощи. Сформирована бригада "Терек", в которую традиционно входят терские казаки, ставропольцы", - отметил атаман окружного казачьего общества.