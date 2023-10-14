В Дагестане планируют обустроить Каспийский прибрежный кластер

В нем появятся 22 отеля

КАСПИЙСК, 14 октября. /ТАСС/. Каспийский прибрежный кластер в Дагестане, где будет функционировать особая экономическая зона, будет обустроен более 20 гостиницами от трех до пяти звезд. Об этом сообщил ТАСС министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов на площадке туристического форума "Открытый Дагестан", который открылся в субботу в Каспийске.

"У нас большие планы по созданию особой экономической зоны. [Появятся] 22 гостиницы, 6 км береговой полосы будет благоустроено, гостиницы разного класса трех, четырех и пяти звезд",- сказал Мерданов.

Ранее генеральный директор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов сообщал, что развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане, позволит привлечь 80 млрд рублей инвестиций из разных источников, а также создать 3 тыс. рабочих мест.

Легализация турбизнеса

Мерданов добавил, что, помимо создания новых мест размещения, власти региона проводят работу по легализации гостиничного бизнеса. Для этого была создана рабочая группа и разработана дорожная карта.

"Совместно с региональным МВД, Роспотребнадзором региона и налоговой службой проводятся рейды в местах размещения туристов. По результатам этих рейдов 43 гостиницы не стояло на налоговом учете из более сотни проверенных. После проведенной министерством разъяснительной работы 26 гостиниц встали на налоговый учет", - сказал Мерданов.

О форуме

Туристический форум "Открытый Дагестан - 2023" прошел в субботу на территории стадиона "Анжи Арена" в городе Каспийске. Он собрал около 1 тыс. представителей туриндустрий из российских регионов. В рамках деловой программы участники обсудили перспективы развития автотуризма, национальных туристских маршрутов регионов Северного Кавказа, поделились опытом управления отелями и провели панельные дискуссии. Для посетителей форума была организована культурная программа: фестиваль самобытной культуры, мастер-классы по изготовлению народных художественных промыслов, выставка - ярмарка туристической отрасли и индустрии гостеприимства и ярмарка сельскохозяйственной продукции.