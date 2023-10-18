Мастер-план Воркуты планируют разработать во втором квартале 2024 года

Особенностью работы над мастер-планом стало особое внимание к уникальности города, главная из которых - субарктический климат с холодной зимой и коротким летом

СЫКТЫВКАР, 18 октября. /ТАСС/. Разработку мастер-плана заполярного моногорода Воркуты Республики Коми, одной из опорных территорий российской Арктики, намерены завершить во втором квартале 2024 года, сообщили ТАСС в московском архитектурном бюро RTDA. Завершен первый этап разработки, к которому была привлечена большая команда экспертов.

"Разработку мастер-плана города Воркута, инициированного компанией "Воркутауголь" (входит в структуру ООО "Русская энергия" корпорации АЕОН), выполняет междисциплинарная команда специалистов под руководством архитектурного бюро RTDA. В команде участвуют архитекторы, градостроители, инженеры, специалисты по транспортному развитию, экологи, социологи и экономисты. Завершение работ по мастер-плану Воркуты планируется во втором квартале 2024 года", - сообщили ТАСС в бюро.

На данный момент завершен этап по анализу существующего положения и сбору первичных исходных данных. Проведены натурные обследования территории города, глубинные интервью и фокус-группы с городскими экспертами, а также массовый онлайн-опрос жителей и сессия соучаствующего проектирования с лидерами общественного мнения. По итогам сформулированы предпосылки потенциального развития Воркуты. Однако гипотезы и концептуальное видение возможных направлений городских изменений еще будут уточнены на следующей стадии углубленного анализа с последующей детализацией на проектной стадии мастер-плана.

Как сообщили ТАСС в АО "Воркутауголь", важными соучастниками масштабного проектирования на первом этапе стали и жители города. На сессию соучаствующего проектирования пришло около 50 человек: работники сферы культуры, образования, спорта, предприниматели, активные городские жители и волонтеры, представители молодежного сообщества. Они обсудили различные вопросы от необходимости открыть филиалы новых высших учебных заведений до благоустройства дворов. Предварительно выявлена потребность в создании культурно-досуговых центров с акцентом на организацию времяпрепровождения подростков, а также в благоустройстве городских общественных и дворовых пространств.

Опора на генплан

Особенностью работы над мастер-планом стало особое внимание к уникальности города, главная из которых - субарктический климат с холодной зимой и коротким летом.

"Из интересного: наши экологи выявили, что среднегодовые температуры говорят о постепенном потеплении, что влечет смягчение климата. Рядом с городом находятся редкой красоты природные объекты, настоящие достопримечательности, повышающие туристический потенциал края. Конечно, нельзя не отметить культурное и историческое наследие, артефакты которого все еще сохранились в городе и которые так ценят жители. Для нас, как градостроителей, большую ценность представляет генеральный план советского архитектора из Ленинграда Всеволода Лунева и предложенная им осевая структура города, которая во многом сохранилась, но рискует быть утраченной", - отметили в RTDA.

На втором этапе специалисты погрузятся в анализ существующей ситуации в городе и систематизируют собранные данные, чтобы выявить недостающие городские функции, подтвердить и уточнить проблемы, с которыми сталкиваются жители. Эта информация станет фундаментом для разработки проектных решений на третьем, завершающем этапе подготовки мастер-плана.

"Компания "Воркутауголь" ставит перед собой цель сделать город, в котором живут ее сотрудники и их семьи, комфортным для того, чтобы связать с ним жизнь на долгие годы. В планах градообразующего предприятия - дальнейшее активное участие в развитии и благоустройстве Воркуты", - привела пресс-служба слова гендиректора угольной компании Максима Панова.

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Коми с населением около 57 тыс. человек, шестой по величине за Северным полярным кругом, одна из 16 опорных территорий Арктической зоны РФ. В состав городского округа Воркута входят семь населенных пунктов - город и поселки, еще семь населенных пунктов были упразднены, закрыты или преобразованы в микрорайоны Воркуты. Около 6 тыс. жителей заняты на угледобыче и во вспомогательных производствах градообразующего предприятия "Воркутауголь".