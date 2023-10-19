В Прикамье в первом квартале 2024 года намерены построить 17 школ

В регионе первый год действует региональный проект "Комфортный край", в рамках которого помимо ремонта школ, ремонтируются также и школьные дворы

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. В Пермском крае в первом квартале 2024 года построят 17 школ. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в ходе встречи с главой государства.

"Мы научились строить школы за один год - школы на 1 100 мест, со спортзалами, со всем необходимым. В стадии строительства - 17 школ, фактически мы закончим их в этом году - первом квартале следующего года", - сообщил Махонин.

Он также отметил, что в регионе первый год действует региональный проект "Комфортный край", в рамках которого помимо ремонта школ, ремонтируются также и школьные дворы. "Наша задача - более 200 школьных дворов отремонтировать за три года, в этом году 40 уже отремонтированы", - добавил глава Пермского края.

В этом году проект по благоустройству школьных дворов реализуется в 40 муниципальных образованиях региона. По данным правительства Прикамья, с 2024 года, к этому проекту в качестве участников присоединятся Пермь, Березниковский и Соликамский округа. На этот проект в 2024-2025 годах в краевом бюджете предусмотрены 1,2 млрд рублей. Финансовая поддержка будет оказана 42 территориям. В ближайшие два года на территориях школ появятся площадки для проведения линеек, поднятия флага, зоны активного спортивного отдыха, скамейки, зоны тихого отдыха, тротуарные дорожки, освещение и другое.