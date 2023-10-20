ГП России и Белоруссии усилят меры против нелегальной миграции и оборота оружия

По словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, существенно возросли риски криминализации этих сфер

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Генеральные прокуратуры России и Белоруссии примут совместные дополнительные меры по противодействию нелегальной миграции и незаконному обороту оружия, сообщили ТАСС в пресс-службе российского надзорного ведомства.

"С учетом происходящих в мире геополитических событий риски криминализации указанных сфер существенно возросли, возникли новые угрозы, в том числе трансграничного характера, которые требуют постоянного мониторинга и оперативного реагирования на самом высоком уровне", - привела пресс-служба заявление генпрокурора РФ Игоря Краснова с заседания объединенной коллегии Генеральных прокуратур РФ и Белоруссии, прошедшей в Нижнем Новгороде.

Краснов отметил, что "сохраняются высокие риски нелегального перемещения и распространения оружия, в том числе ввезенного из зоны проведения специальной военной операции". А трансграничные криминальные сообщества "все чаще используют современные информационно-коммуникационные технологии", в связи с чем генпрокурор РФ подчеркнул важность координации усилий правоохранительных структур РФ и Республики Беларусь по нивелированию этих и иных угроз.

Решения коллегии

Глава российского надзорного ведомства выразил уверенность, что сегодняшнее обсуждение позволит прокурорам России и Белоруссии "сверить часы", обменяться опытом, выработать дополнительные меры, направленные на защиту граждан.

На коллегии отмечалось, что учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, необходимы дальнейшее усиление контроля за миграционными процессами, реализация принципа неотвратимости ответственности за организацию нелегальной миграции, совершенствование институтов обеспечения безопасности, что требует скоординированных совместных действий правоохранительных органов и прокуратур двух стран.

Также коллегия отметила, что противодействие незаконному обороту оружия в складывающихся условиях является основной задачей по обеспечению безопасности. В частности, необходимы неотложные меры, в том числе совместно с белорусскими коллегами, по пресечению не только действующих, но и новых каналов распространения оружия. Актуальной проблемой был назван сбыт оружия через интернет. Криминальный сбыт оружия в защищенных сетях с использованием анонимизации участников путем шифрования трафика и активного применения виртуальных активов получает все большее распространение.

Для решения этих проблем Краснов призвал "не снижать темп наработанного взаимодействия, применять на практике единые подходы по противодействию нелегальной миграции и незаконному обороту оружия". По итогам обсуждения подготовлены решения объединенной коллегии о необходимости принятия дополнительных совместных мер в сфере противодействия нелегальной миграции и незаконному обороту оружия.