"Беличий парк" площадью 10 га и новый сквер открыли в Сыктывкаре

Первый парк открыли и в сыктывкарском микрорайоне Лесозавод

СЫКТЫВКАР, 20 октября. /ТАСС/. "Беличий парк" с дорожками и площадками для посетитлей всех возрастов создали в Сыктывкаре на площади почти 10 га по нацпроекту "Жилье и городская среда". Первый парк открыли и в сыктывкарском микрорайоне Лесозавод, передает корреспондент ТАСС.

"Площадь "Беличьего парка" - почти 10 га, что сопоставимо с крупнейшим в Сыктывкаре парком имени Кирова. Здесь четыре основные площадки - место для проведения мероприятий, где можно подключить музыкальное и другое оборудование, две детские площадки для детей разных возрастов и спортивная площадка. Создана очень большая сеть дорожек, парк закольцован, теперь можно прогуляться, а не просто пройти транзитом. <...> Почти полностью сохранен лесной массив, вырубка проводилась только на месте будущих дорожек и даже площадки разместили на опушках, чтобы минимизировать вырубку", - рассказал главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг.

По данным Минстроя Коми, проект обошелся в 58,9 млн рублей, из них 15,9 млн рублей были выделены из федерального бюджета. "На такую территорию это небольшая сумма в сравнении с проектами по стране. Я очень рад, что за такие средства это место удалось преобразить. Теперь здесь много освещения, фонари с теплым светом, скамьи. Все дорожки проложены по прежним путям, под дорожками большая подушка из щебня и песка с гранитной крошкой наверху, теперь они очень хорошо дренируют, даже в сильные дожди сухо. Гарантийный срок работ - пять лет. Запланировано большое количество видеокамер - на все площадки, основные дорожки и перекрестки", - сообщил архитектор.

По его словам, в микрорайоне Лесозавод, где прежде никогда не было парков и скверов, теперь появилась парковая зона. По нацпроекту здесь разбили дорожки, установили фонари, скамьи, урны, детскую площадку и открыли от зарослей монумент, посвященный труженикам тыла, работникам Сыктывкарского лесопильно-деревообрабатывающего комбината. В следующем году планируется высадить новые деревья. Проект обошелся в 41 млн рублей, из которых 11,8 млн - это федеральные средства.

В шаговой доступности

Как отметила заместитель председателя правительства Коми Наталья Хозяинова, такие проекты меняют настроение людей. В Сыктывкаре планировалось создать в ближайшие годы около 100 парков и скверов буквально в каждом микрорайоне.

"В целом по республике объекты благоустройства в этом году практически готовы. На сегодня 75% работ выполнено, принято и оплачено. Осталось 25%, идет приемка. Где-то недостатки исправляют, где-то работы не принимаются <…>. В этом году у нас благоустроено 72 общественных и 50 дворовых территорий в целом по республике на общую сумму свыше 545 млн рублей, из которых 205 млн рублей выделены из федерального бюджета, остальное - республиканские и муниципальные средства. Сыктывкар вкладывает больше всех - 51% от стоимости проекта, остальные муниципалитеты - меньше", - отметила Хозяинова.

На следующий год республика заявила проекты по 62 общественным и 50 дворовым территориям, ожидается согласование от Минстроя России и последующее выделение из федерального бюджета 170 млн рублей, отметила зампред правительства Коми. Так, в следующем году в столице региона планируется благоустроить площадку перед кинотеатром "Октябрь" на месте снесенных деревянных домов, яблоневую аллею (продолжение улицы Красных партизан от Интернациональной до Ленина), площадку за Дворцом творчества детей и молодежи, тротуары на улицах Петрозаводская и Малышева в микрорайоне Орбита.