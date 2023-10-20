Гладков: более 30 млн рублей выделили белгородские власти на патриотические проекты

В рамках проектов был открыт центр набора на контрактную службу в Вооруженные силы РФ на базе регионального отделения ДОСААФ

БЕЛГОРОД, 20 октября. /ТАСС/. Грантовая поддержка проектов патриотической направленности Белгородской области составила более 30 млн в этом году, что в 65 раз больше показателя 2021 года. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В этом году мы уделяли большое внимание военно-патриотической работе во взаимодействии с ДОСААФ. Ежегодно из средств областного бюджета выделяются гранты на развитие данного направления. Так, по сравнению с 2021 годом грантовая поддержка военно-патриотического движения в регионе выросла в 65 раз", - отметил Гладков.

Он также сообщил, что в рамках проектов был открыт центр набора на контрактную службу в Вооруженные силы РФ на базе регионального отделения ДОСААФ. Более того, начал работу центр патриотического воспитания молодежи "Воин", где начальную военную подготовку могут пройти школьники и студенты. "Для ребят установили самые современные тренажёры: электронный тир, тренажер управления коптерами, танком и БТР", - добавил Гладков.

В тексте указано, что помимо развития самих проектов, приводят в порядок и учебные корпуса. "Оказали помощь в проведении капитального ремонта помещений для занятий техническими видами спорта, в том числе стрелковых галерей, обновили инфраструктуру, учебные классы и приводим в порядок прилегающие территории и подъездные пути", - пояснил губернатор.

По его словам, все делается для увеличения охвата во взаимодействии с молодежью и улучшения качества военно-патриотической работы.