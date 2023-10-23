В Челябинской области дети спасли краснокнижную сову

Специалисты выпустили сову в естественную среду обитания после осмотра

ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Школьницы в Челябинске спасли от стаи ворон длиннохвостую неясыть, которая занесена в Красные книги более чем 10 регионов России, следует из материалов, опубликованных Министерством экологии Челябинской области.

"Две школьницы обнаружили длиннохвостую неясыть на [пешеходной улице] Кировке [в Челябинске] во время прогулки. Сову напугала стая серых ворон, загнавших хищника своими криками в угол дома. <…> Школьницы не растерялись и незамедлительно обратились в Министерство экологии Челябинской области", - сказано в материалах.

По информации министерства, на место происшествия приехали специалисты, они осмотрели птицу, каких-либо травм у нее не обнаружили. Позже сову выпустили в естественную среду обитания в Красноармейском районе региона.

В министерстве добавили, что самостоятельно без разрешения изымать птиц и животных из естественной среды обитания запрещено.

Длиннохвостая неясыть - крупная сова с размахом крыльев 1,1-1,2 м. Занесена в Красные книги Белоруссии, Латвии, Эстонии, Украины, а в Российской Федерации - в Красные книги Брянской, Московской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Мурманской, Кировской, Новосибирской, Магаданской областей, Республики Коми, Татарстана и Бурятии.