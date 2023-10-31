Санатории, газификация, агрокомплексы и новые дороги. О планах развития Херсонщины

Когда-то Скадовск на черноморском побережье Херсонской области считался главным курортом региона. Отдыхающих принимали 84 санатория, из которых 31 — детский. Все давно обветшало — туристов пока не пригласишь. Тем не менее в июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, посетивший Херсонскую область, заявил, что Скадовску со временем вернут статус курортного города. Этого хотят и местные власти. Об этих и других планах развития города поговорили с главой Скадовского муниципального округа Сергеем Швайко

Мы встретились с главой округа в его кабинете. Сам он здесь почти не бывает — предпочитает лично контролировать исполнение поручений. Уроженец Скадовска Сергей Николаевич Швайко отслужил в Северном флоте ВМФ РФ, вышел на пенсию и в 2003 году вернулся домой. Работал в системе МВД, а 28 апреля 2022 года вступил в должность главы военно-гражданской администрации Скадовска.

"Сначала было тяжело, никого не было. А сейчас у нас сформировался коллектив, который решает все поставленные задачи, — поделился он. — Мы сделали много: построили дороги, открыли детские сады и школы, у нас появился свой автопарк, заработали аптеки и МФЦ".

Швайко отметил, что своей целью он видит развитие города, его подъем. "Это безобразие, которое творилось при Украине, нужно убирать. Я прожил в России много лет, видел отношение к народу. Раньше здесь никакого внимания людям не уделяли", — вспоминает он.

Обстановка в городе

Вечером в Скадовске оживленно: люди гуляют по главным улицам и отдыхают на пляже, в кафе почти все столики заняты — и это в будний день. Буквально год назад такого не было, говорит Швайко. При этом предупреждает, что не стоит сильно расслабляться.

Где-то вдалеке и правда звучат артиллерийские залпы. Комендантский час здесь сохраняется — требование военного положения, введенного в октябре 2022 года. "Обстановку безопасной не назовешь. Люди уже знают, что такое "вход" (обстрел со стороны Украины — прим. ТАСС) и "выход" (звук стрельбы артиллерии — прим. ТАСС), понимают, когда срабатывает ПВО". По словам Сергея Швайко, по-прежнему сохраняется риск нахождения в Скадовске "спящих" диверсионно-разведывательных групп, поэтому он просит не терять бдительность.

В городе есть и те, кто ждет "возвращения" Украины. "Но с каждым днем их становится все меньше и меньше. Люди получают хорошую пенсию, зарплату, у них бесплатное медицинское обслуживание. Это говорит о заботе с нашей стороны. Нам верят", — подчеркнул Швайко.

Центральная районная больница в Скадовске © Алексей Коновалов/ ТАСС

Люди начинают возвращаться домой. Сейчас численность населения Скадовска составляет 17 тыс. человек, а в Скадовском районе — 37 тыс. "Это в основном пожилые, но и люди среднего возраста хотят вернуться. Население увеличивается", — говорит глава округа.

Пункты временного размещения, развернутые для эвакуированных жителей Херсонской области, постепенно закрываются. Причина — поддержка государства в виде жилищных сертификатов. Люди получают их и покупают себе жилье.

В ходе нашего разговора Сергей Швайко несколько раз посетовал, что молодежь в городе не задерживается. Так, по его словам, было и при Украине, но он хочет сломать эту тенденцию. Активно прорабатывается вопрос создания рабочих мест. Для выпускников предусмотрены льготные условия: они могут поступить в вуз без экзаменов и ЕГЭ.

Помимо этого, есть намерение усиливать спортивное направление — для этого есть все условия. Недавно в Скадовске построили центр уличного баскетбола, площадка позволяет проводить международные соревнования по баскетболу 3×3.

"Мы будем открывать еще две волейбольные площадки по мировым стандартам, там у нас еще будут стоять силовые тренажеры — это все будет возле моря. Шефство над проектом взял Краснодарский край", — отметил Швайко.

Возрождение города-курорта

Отремонтировать придется многое. Санатории, которыми был известен Скадовск, сейчас простаивают из-за ветхости. "Везде нужна полная замена оборудования. Яркий пример — пансионат "Лазурное". Красивое здание, но заходишь вовнутрь — там ремонт не делали не то что 30 — 50 лет. Там перила того времени, узкие лестничные проемы, на каждом этаже блоки с панцирными кроватями, деревянные двери и окна, туалет один на площадке", — пояснил глава округа.

По его словам, в планах также восстановление детских лагерей отдыха, в которые "приезжали дети со всего Союза". "Все это запустили. Никто ничего не делал, чтобы привлечь туристов и молодежь в город", — добавил он.

Набережная в Скадовске © AP Photo

Сейчас ремонт этих объектов — одна из главных задач. "Мы не будем медлить, будем конкретно и целенаправленно восстанавливать эти объекты. Чем быстрее мы все отремонтируем, тем будет лучше. Это не нам, это детям. Надо, чтобы это не через 10 лет все было, а через год, чтобы приезжали отдыхающие", — подчеркнул Швайко.

Скадовску есть чем привлечь туристов. "У нас в регионе есть заповедник "Аскания-Нова", который находится под охраной ЮНЕСКО (входит во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", которые принадлежат к самым ценным экосистемам земли — прим. ТАСС). Интересное место — остров Джарылгач. Мы проложим и новые маршруты, нужно только время и безопасность, нужно отогнать ВСУ подальше", — отметил Швайко.

Для любого туристического города важна логистика. Раньше приехать в Скадовск было не так-то просто: асфальт весь был в ямах. Сейчас ситуация постепенно улучшается, ремонтируется участок, соединяющий федеральную трассу с городом. "Ремонт идет с опережением графика. Мы сделали дорожникам пропуска, чтобы они могли работать и ночью, во время комендантского часа", — рассказал глава округа.

Подготовка к зиме и планы на будущее

Херсонская область газифицирована лишь на 27%. В этих условиях опыт прошлой зимы значительно помогает в подготовке к новому отопительному сезону. "Мы проверили всю систему отопления. У нас это древесные, твердотопливные и газовые котлы. Объем потребления угля мы уже знаем по прошлой зиме", — рассказал Швайко. По его словам, остались запасы угля с прошлого года, их отдадут в первую очередь детским садам и пожилым людям.

Проведение газа в населенные пункты области продолжается, и, по данным министерства топлива и ЖКХ региона, согласно плану, к 2025 году 40% населенных пунктов должно быть газифицировано.

Говоря о перспективах развития Скадовска, Сергей Николаевич отметил, что район имеет и большой аграрный потенциал. "Почему нам не сделать крупный животноводческий агрокомплекс? Такой, чтобы на выходе была уже готовая продукция, которой можно кормить не только наш регион, но и всю Россию. То же самое можно сделать с молоком и маслом. Этим будем заниматься", — поделился он планами.

В Скадовске есть морской торговый порт, который после запуска откроет новые перспективы развития. Глава округа рассказал, что во времена СССР порт добывал песок, в 2007 году из города ходил паром в Турцию. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил восстановить этот маршрут. По мнению Швайко, порт может занять нишу в перевалке зерна и бахчевых. Он на данный момент готов к запуску, но закрыто море.

Скадовский морской порт © Алексей Коновалов/ ТАСС

"Это направление должно развиваться, это несомненно. Там, конечно, все новое нужно: причал привести в порядок, на острове Джарылгач организовать либо заповедник, либо зону отдыха. Надо будет возить туда туристов не на старых теплоходах, а на новых трамвайчиках. Надо все новое, не будем возвращаться к старому. Порт запустим", — заявил Швайко.

На район очень сильно повлияла июньская катастрофа на Каховской ГЭС. Питьевая вода есть из скважин, но для орошения воды нет — это серьезный удар по сельскому хозяйству. Но глава округа не теряет надежды на возвращение правого берега под контроль России. "Сделаем новую плотину, запустим Северо-Крымский канал, и проблема будет решена", — сказал он.

Швайко отметил, что на данном этапе Скадовск вряд ли справился бы без поддержки региональных и федеральных властей. "Наши нужды не остаются без внимания. Из недавних примеров — у нас появились очистные сооружения, новые трактора. Вообще, у нас не было в Скадовске спецтехники с завода. Благодаря этому мы сможем навести порядок. А ведь придет еще спецтехника", — говорит он.

Когда закончатся военные действия, когда будет восстановлена оросительная система, Скадовский район продолжит быть сельскохозяйственным, считает Швайко. "Хочется также, чтобы в каждом населенном пункте района были хорошие детские сады, школы, клубы. Хочется вернуть Скадовску статус детского курорта, здравницы", — поделился он.

Елизавета Демидова