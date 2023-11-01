Кампус УрФУ станет пространством для апробации новых технологий

В части образования планируется сделать упор на командную работу, а преподавателю дать больше возможностей для совместных инженерных проектов или исследований со студентами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Новый кампус Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге станет пространством для тестирования новых цифровых сервисов и образовательных технологий. Об этом сообщил директор Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, новый корпус которого будет построен в кампусе в 2025 году, Илья Обабков.

"Новый кампус должен стать пространством для апробации "умных" технологий. Например, как можно поменять университет цифровым сервисом, что произойдет, какие эффекты и последствия появятся, если вы затеяли настоящую и полноценную цифровую трансформацию - можно будет опробовать там. Это будет касаться и образовательного процесса: как, например, повысить производительность педагога, забрав у него бюрократические задачи и рутинные процессы в цифровые инструменты", - сказал он.

В части образования планируется сделать упор на командную работу, а преподавателю дать больше возможностей для совместных инженерных проектов или исследований со студентами. Для этого в новом корпусе института будут построены лаборатории и зоны для совместной работы.

Ведущий архитектор бюро "Гордеев-Демидов" Анна Склярова добавила, что здание будет формироваться из "ячеек" - лекционных и семинарских аудиторий, лабораторий, расположенных по периметру атриума с открытыми и закрытыми зонами для самостоятельной работы. По ее словам, запрос на большое число коворкингов поступил от университета из-за развития индивидуальных образовательных траекторий, когда студенты частично могут сами управлять своим временем, формировать расписание, участвовать в сложных проектах, в том числе и межинститутских.

Новый кампус Уральского федерального университета возводится в Новокольцовском районе Екатеринбурга благодаря национальному проекту "Наука и университеты", реализуемому Минобрнауки России. Здесь будут развернуты площадки двух институтов УрФУ - радиоэлектроники и информационных технологий, экономики и управления, а также вузовского лицея - Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ УрФУ). УрФУ является участником программы "Приоритет 2030".