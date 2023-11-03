Комплекс геосервисов "Цифровая Земля" охватил все регионы РФ

Результатом стала первая всеобъемлющая карта хозяйственной деятельности и состояния природных ресурсов России

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Комплекс геосервисов "Цифровая Земля", анализирующий данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в целях экологического мониторинга, завершил первый этап масштабирования, охватив всю территорию России. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос).

"Госкорпорация "Роскосмос" завершила первый этап масштабирования проекта "Цифровая Земля" на всю территорию Российской Федерации. Результатом стала первая всеобъемлющая цифровая карта хозяйственной деятельности и состояния природных ресурсов всей страны", - сообщили в холдинге. Там добавили, что публикация карты "Россия в цифрах" приурочена к началу работы выставки-форума "Россия", которая откроется 4 ноября на ВДНХ.

Отмечается, что работы по оцифровке данных ДЗЗ последние несколько лет велись специалистами компании "Терра Тех" (входит в РКС). "Сегодня технология нашла свое место в региональных геоинформационных системах и доказала свою эффективность. Она приносит конкретную пользу сотрудникам профильных министерств природопользования и экологии, сельского хозяйства, МЧС, информатизации и других в решении их повседневных рабочих задач", - приводятся в пресс-релизе слова гендиректора "Терра Тех" Максима Болтачева.

Как сообщили в компании, за первый год масштабного применения геосервисов был проведен мониторинг всей территории страны. Благодаря нему получены данные о количестве, распределении и площади всех объектов добычи полезных ископаемых открытым способом, а также участков строительства, лесов, лесных гарей и водных объектов. "Сформирован срез хозяйственной активности на каждом объекте и по всей стране в целом", - добавили там.

Комплекс "Цифровая земля" работает на основе данных ДЗЗ с использованием технологий искусственного интеллекта. Он позволяет получать регионам наглядную информацию для экомониторинга, следить за развитием сельского хозяйства и состоянием лесных территорий, выявлять и наблюдать за динамикой чрезвычайных ситуаций, контролировать строительные работы, управлять природными ресурсами и заповедными территориями.