В Каменске-Уральском открыли стелу "Город трудовой доблести"

Она выполнена из металла, а ее лицевые грани облицованы стеклом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Стела "Город трудовой доблести" открылась в городе Каменске-Уральском Свердловской области, где во время Великой Отечественной войны 17 крупных заводов выпускали продукцию для ОПК. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в День народного единства вместе с сотнями уральцев принял участие в открытии стелы "Город трудовой доблести" в Каменске-Уральском. Торжественная церемония 4 ноября объединила ветеранов, тружеников тыла, представителей общественных и молодежных организаций и просто неравнодушных горожан", - говорится в сообщении.

По результатам общественного голосования стела установлена на площади Ленинского комсомола. Она выполнена из металла, ее лицевые грани облицованы стеклом. На мемориале размещены фотографии военного времени. Архитектурную композицию дополняют пилоны и два фонтана. Авторы мемориала - скульпторы и архитекторы Денис Стритович и Кирилл Сокольский.

По словам заместителя полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Бориса Кириллова, в этом году Каменск-Уральский стал неформальной столицей празднования Дня народного единства на Урале. "[Жители города] трудились на заводах с девизом "все для фронта - все для победы".

Как отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, открытие стелы будет иметь важное значение для новых поколений. "Я уверена, что когда их дети, внуки и правнуки будут приходить к стеле, они будут понимать, что этот подвиг был совершен ради них", - цитирует Бабушкину департамент.

Статус "Город трудовой доблести" был присвоен Каменску-Уральскому в 2021 году. В 1941 году в город были эвакуированы 26 предприятий. Во время Великой Отечественной войны 17 крупных заводов выпускали здесь продукцию для оборонно-промышленного комплекса. Пять предприятий являлись уникальными в СССР производителями. Ранее в Свердловской области стелы "Город трудовой доблести" были установлены в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.