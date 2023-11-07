В Брянске открыли новое здание УМВД

Восьмиэтажное строение включает административные, культурные и спортивные блоки, а также две стрелковые галереи на пять направлений стрельбы

БРЯНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра МВД России Виталий Шулика и губернатор Александр Богомаз открыли новое здание регионального УМВД. Об этом глава Брянской области сообщил в своем Telegram-канале.

"Рад приветствовать заместителя министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции Виталия Дмитриевича Шулику на героической Брянской земле! <…> Открытие нового здания, безусловно, послужит еще более качественной оперативно-служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел", - написал он.

Как ранее сообщало журналистам УМВД России по Брянской области, новое восьмиэтажное здание включает административные, культурные и спортивные блоки, а также две стрелковые галереи на пять направлений стрельбы.

Проектная стоимость здания - почти 1,5 млрд рублей. "Всего 1 млрд 461 млн рублей, из них 1 млрд 138 млн рублей - строительно-монтажные работы, 322,17 млн рублей - оборудование, прочие расходы", - отметил в своем отчете перед членами Совета Федерации и Госдумы за 2021 год начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор Владислав Толкунов.