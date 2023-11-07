В Петербурге определили места, куда нельзя возвращать безнадзорных чипированных животных

При этом возвращать бездомных кошек на придомовые территории в жилых кварталах разрешено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Список городских территорий, на которые запрещено возвращать безнадзорных животных после вакцинации, чипирования, карантина, определили в Санкт-Петербурге. Туда вошли автомобильные дороги, железнодорожные станции, места возле образовательных организаций, сообщила пресс-служба администрации города.

"На рабочем совещании губернатора [Петербурга] Александра Беглова с членами городского правительства определен список городских территорий, на которые запрещается возвращать безнадзорных животных после карантина, вакцинации и чипирования. В первую очередь это территории, где животные могут пострадать или погибнуть: проезжие части автомобильных дорог, железнодорожные станции и пути, а также места, где животные могут помешать или навредить людям. В том числе это территории образовательных организаций, учреждений культуры, отдыха и спорта, помещения общего пользования многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Запрет распространяется на особо охраняемые природные территории, зоны тепловых сетей, площадки для сбора бытовых отходов, зеленые зоны и другие. При этом возвращать бездомных кошек на придомовые территории в жилых кварталах разрешено.

Как уточнили в пресс-службе, численность безнадзорных собак регулируют в городе по методу "возвратного отлова". Он проводится в Петербурге с 2006 года. С 2020 года в городе, единственном в России, начали следить и за численностью бездомных кошек. Кроме того, в 2018 году в Петербурге приняли Декларацию обращения с животными. Это единственный подобный документ в Российской Федерации.