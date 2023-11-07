Поморье получит более 470 млн рублей в 2024 году на реализацию проекта "Чистая вода"

Федеральный проект "Чистая вода" был запущен в стране в 2019 году

ТАСС, 7 ноября. Более 470 млн рублей получит Архангельская область в 2024 году на реализацию восьми проектов по программе "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"При поддержке Министерства строительства России в 2024 году продолжим работу по восьми проектам: сделаем качественные системы централизованного водоснабжения в Каргопольском и Верхнетоемском округах, Коношском районе и Плесецке. Кроме того, реконструируем водопроводные очистные сооружения в Вельске и Котласском округе. В активную фазу выйдут и работы в Холмогорском округе. Наша задача - провести качественную питьевую воду в каждый дом", - отметил Цыбульский, добавив, что на реализацию этих мероприятий из федерального бюджета регион получит порядка 479,3 млн рублей.

По его словам, в рамках софинансирования Архангельская область из региональной казны направит 9,7 млн рублей, а муниципалитеты выделят около 500 тыс. рублей.

Федеральный проект "Чистая вода" был запущен в стране в 2019 году. К непосредственному строительству объектов питьевого водоснабжения в Архангельской области приступили в 2020 году. За это время уже введено в эксплуатацию 16 объектов. Реализация мероприятий позволила обеспечить качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения свыше 29 тыс. северян.

Ключевая задача федерального проекта "Чистая вода" - увеличить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Ранее проект входил в национальный проект "Экология", с 2021 года он включен в нацпроект "Жилье и городская среда".