В Энгельсе 11 ноября откроют ледовый дворец для круглогодичных занятий

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, это первая в городе площадка с искусственным льдом для занятий круглый год зимними видами спорта

САРАТОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Ледовый дворец в Энгельсе Саратовской области начнет работу 11 ноября. Это первая в городе площадка с искусственным льдом для круглогодичных занятий зимними видами спорта, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"Ледовый дворец в Энгельсе начнет работать завтра, 11 ноября. Долгожданный для города объект был построен благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. До этого в городе не было площадки с искусственным льдом, чтобы заниматься зимними видами спорта можно было круглый год", - написал глава региона.

По его словам, 11 ноября утром там начнутся занятия для учеников энгельсских школ. 12 ноября объект будет доступен для всех желающих. 13 ноября там стартуют тренировки по фигурному катанию, хоккею, а также занятия детской команды "Химик".

Как отметил Бусаргин, объект взяли на баланс региона. "Однако процесс передачи затянулся, в итоге ледовый дворец некоторое время простаивал. Это вызывает справедливую критику. Из-за формализма и бюрократических проволочек дети не имели возможности начать занятия раньше", - пояснил он.

Как сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина, на строительство всесезонной арены были выделены федеральные средства. Строительство объекта завершилось три месяца назад, но дети не имели возможности там заниматься из-за затянувшихся процедур передачи объекта местными властями на баланс области. По словам Володина, спортобъект строился для детей, поэтому необходимо обеспечить возможность его посещения всем школьникам Энгельса.

Энгельс - второй по величине город в Саратовской области с населением более 220 тыс. человек, является административным центром Энгельсского муниципального района.