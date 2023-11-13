В Хабаровском крае рассказали о состоянии спасенного тигренка

По словам директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, у животного хороший аппетит и здоровое неприятие человека

ТАСС, 13 ноября. Состояние амурского тигренка, спасенного в Хабаровском крае, специалисты оценивают как хорошее, швы после операции не воспалены, рассказал ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Тигренок ест хорошо, настроение хищника - рычит и шипит, и это тоже хорошо. Хирург осматривал его, пока процесс заживления идет по плану. Его швы в порядке, без воспаления. Но сейчас ждем традиционных 14 дней после операции, чтобы удостовериться в положительном прогнозе", - рассказал Арамилев.

Он пояснил, что в случае выживания тигренка важно будет сохранить его естественное отношение к человеку - неприязнь и стремление избежать встречи. Именно поэтому рычание на людей является хорошим признаком. В случае выздоровления животное поместят в специальный центр реабилитации, где он сможет научиться охотиться. Пока у хищника есть шанс вернуться в дикую природу.

Хромающего тигренка обнаружили на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре водители. Осмотр показал, что угрожающих жизни травм у него нет, но есть косой перелом плечевой кости передней левой лапы. Животное прооперировали, поставили пластину.

На юге Дальнего Востока действуют два центра реабилитации диких животных, которые работают с изъятыми из природы крупными хищниками. В течение некоторого времени специалисты оказывают зверю помощь, проверяют охотничьи навыки и, если нет противопоказаний, выпускают его в дикую природу. Поскольку этот тигренок еще маленький, если он оправится от травм, ему придется научиться охотиться самостоятельно в условиях большого вольера на участке тайги. Так летом 2023 года удалось вернуть в природу спасенного за год до этого котенка дальневосточного леопарда.

Центр "Амурский тигр" создан Русским географическим обществом по инициативе президента России Владимира Путина. Свою деятельность ведет без бюджетного финансирования при спонсорской поддержке организаций и частных лиц. Центр оказывает помощь организациям, охраняющим амурского тигра.