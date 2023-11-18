В Екатеринбурге открыли бронзовый макет первого завода-крепости

Макет создан на основе сохранившихся текстов и старых изображений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Бронзовый макет первого завода-крепости открыли в Екатеринбурге на площадке в центре города в исторический день 300-летия, передает корреспондент ТАСС.

"Это уникальная работа, можно сказать, что в мире так еще не делали, потому что уровень детализации [высокий], мы смогли шрифт брайля отлить для людей с ограниченными возможностями. Все можно прочитать, все в литье и это действительно на века. Это уникальный макет, даже ландшафт передали. Очень много здесь сил многих людей [вложено], это такой был коллективный труд и очень важно, что это открыто именно в честь 300-летия", - сказал ТАСС директор литейного дома "Дубровин" Иван Дубровин, компания которого занималась отливкой макета.

Макет создан на основе сохранившихся текстов и старых изображений. На нем воссозданы и подписаны дома, которые находились на территории первой завода-крепости, с которого началась история Екатеринбурга. В частности, можно разглядеть госпиталь, торговую баню, меховую фабрику, избу для пробы железа, церковь во имя святой великомученицы Екатерины, дворы "для постоя купечеству и приезжим людям" близ Красных ворот.

Основные мероприятия празднования 300-летия Екатеринбурга прошли с 12 по 19 августа. Как сообщил глава города Алексей Орлов, число гостей в этом году оказалось рекордным - 1,2 млн человек. При этом события, приуроченные к празднованию юбилея, будут продолжаться в течение всего года.