В Северной Осетии впервые прошли фамильные соревнования по национальным видам спорта

В соревнованиях были представлены пять спортивных дисциплин

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 ноября. /ТАСС/. Первые республиканские соревнования по осетинским национальным спорта среди фамильных команд прошли в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщил представитель "Ирон федерации" Тамерлан Цгоев, которая является одним из организаторов мероприятия.

"Соревнования были организованы впервые. Состязались в национальных видах спорта 11 команд, в каждой было по 5 участников и 1 руководитель. Помимо спортивной составляющей, учитывались и историко-культурные аспекты: каждая фамилия вначале должна была презентовать себя, то есть рассказать про истоки фамилии, о выдающихся личностях. Очень рады, что такой отклик среди многих фамилий получили соревнования", - сказал Цгоев.

В соревнованиях были представлены пять спортивных дисциплин: дур (метание камня), чъопп (лянга, жожка), ивазанта (мас-рестлинг), фат и ардын (стрельба из лука), хъил ивазан (перетягивание шеста).

Победителем стала фамилия Багаевых, второе место заняли Бираговы и третье - Хугаевы. За первое место в соревнованиях было предусмотрено 75 тыс. рублей , за второе - 50 тыс. рублей и за третье - 25 тыс. рублей.

В завершение команды в знак дружбы исполнили массовый осетинский танец симд.

Соревнования проходили при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта "Этноспорт: от героев - героям". Турнир был приурочен к празднованию национального праздника в честь самого почитаемого божества осетинского пантеона - Уастырджи. Организаторами являются общественные организации "Ирон федерация" и "Иудзинад".