22 ноября, 07:35

Число многодетных семей в Тюменской области выросло на треть

Ожидаемая продолжительность жизни в регионе приблизилась к 74 годам

ТЮМЕНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Количество многодетных семей в Тюменской области выросло на треть за последние 5 лет и превысило 36,5 тыс. Об этом сказал губернатор Александр Моор в своем послании областной думе "О положении дел в регионе".

"По рождаемости и приросту населения Тюменская область находится на 11-м месте среди российских регионов. Только за последние пять лет общее число многодетных семей в регионе увеличилось на треть. Сегодня их больше 36,5 тыс.", - сказал Моор.

По его словам, в регионе действуют множество мер поддержки для таких семей, их сворачивания, несмотря на экономическую ситуацию, не будет. "Как бы ни складывалась финансово-экономическая ситуация, никакого сворачивания этих мер не будет. Более того, я считаю, что система мер поддержки семей с детьми должна строиться по прогрессивному принципу. Следующий шаг - сделать систему социальной поддержки проактивной, то есть научиться работать не только в режиме решения возникающих проблем", - добавил он.

Ожидаемая продолжительность жизни в регионе приблизилась к 74 годам, что почти на 2 года больше плановых значений. 

Теги:
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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