23 ноября, 15:32

В Калмыкии выпустили 20 особей краснокнижной дрофы-красотки из Узбекистана

Министр природных ресурсов региона Очир Джамбинов отметил, что планируют завезти еще 500 птиц весной 2024 года

ЭЛИСТА, 23 ноября. /ТАСС/. Первая партия европейской популяции краснокнижной дрофы-красотки из спецпитомника Республики Узбекистан выпущена в степи Яшкульского района Калмыкии. Специалисты рассчитывают на выпуск в дикую природу республики весной 2024 года еще 500 особей, сообщил ТАСС министр природных ресурсов Калмыкии Очир Джамбинов.

"В степи Яшкульского района выпущено 20 занесенных в Красную книгу РФ особей дрофы-красотки. Это первая партия птиц, которые были доставлены авиарейсом из Эмиратского центра разведения птиц для сохранения в Республике Узбекистан, там они выращиваются в специальном питомнике. Мы планируем, что весной будущего года завезем в Калмыкию еще 500 птиц, а затем будем строить питомник", - сказал министр, пояснив, что центр разведения в Узбекистане финансируется из ОАЭ.

Он отметил, что около двух лет специалисты Минприроды Калмыкии, ВНИИ "Экология" Минприроды РФ совместно с орнитологами из Объединенных Арабских Эмиратов проводили исследования на территории республики. Эксперты изучили калмыцкие степи, выбирая подходящие зоны для обитания европейской популяции краснокнижной дрофы-красотки.

"Мы проследим за передвижением выпущенных птиц с помощью спутниковых датчиков. Именно в Яшкульском районе специалисты и видели перелетных дроф-красоток. Дрофы летят в Калмыкию со Средней Азии через Казахстан. Территория северо-западного Прикаспия - краевой ареал обитания этих птиц, от нас она летит на юг через Кавказ в сторону Пакистана, Ирана", - добавил министр.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России разработать, утвердить и реализовать план мероприятий по созданию центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае и дрофиных - в Калмыкии в качестве пилотных.

О дрофах

Дрофа, или дудак - крупная птица семейства дрофиных, которая распространена главным образом в степных и полупустынных районах Евразии, местами встречается на открытых пространствах более северных широт.

В XIX веке птица в России считалась популярным объектом охоты, в XX веке стала очень редким, исчезающим в дикой природе видом. Сейчас дрофа находится под охраной Красной книги Международного союза охраны природы, Красных книг всех стран, где она обитает, и различных международных конвенций. Некоторые проекты направлены на сохранение и реинтродукцию вида в места, где он исчез ранее. Основные причины вымирания связаны с деятельностью человека - неконтролируемая охота, использование сельскохозяйственной механизированной техники, изменение ландшафтов. 

Теги:
УзбекистанРоссияКалмыкия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация