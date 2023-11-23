В Калмыкии выпустили 20 особей краснокнижной дрофы-красотки из Узбекистана

Министр природных ресурсов региона Очир Джамбинов отметил, что планируют завезти еще 500 птиц весной 2024 года

ЭЛИСТА, 23 ноября. /ТАСС/. Первая партия европейской популяции краснокнижной дрофы-красотки из спецпитомника Республики Узбекистан выпущена в степи Яшкульского района Калмыкии. Специалисты рассчитывают на выпуск в дикую природу республики весной 2024 года еще 500 особей, сообщил ТАСС министр природных ресурсов Калмыкии Очир Джамбинов.

"В степи Яшкульского района выпущено 20 занесенных в Красную книгу РФ особей дрофы-красотки. Это первая партия птиц, которые были доставлены авиарейсом из Эмиратского центра разведения птиц для сохранения в Республике Узбекистан, там они выращиваются в специальном питомнике. Мы планируем, что весной будущего года завезем в Калмыкию еще 500 птиц, а затем будем строить питомник", - сказал министр, пояснив, что центр разведения в Узбекистане финансируется из ОАЭ.

Он отметил, что около двух лет специалисты Минприроды Калмыкии, ВНИИ "Экология" Минприроды РФ совместно с орнитологами из Объединенных Арабских Эмиратов проводили исследования на территории республики. Эксперты изучили калмыцкие степи, выбирая подходящие зоны для обитания европейской популяции краснокнижной дрофы-красотки.

"Мы проследим за передвижением выпущенных птиц с помощью спутниковых датчиков. Именно в Яшкульском районе специалисты и видели перелетных дроф-красоток. Дрофы летят в Калмыкию со Средней Азии через Казахстан. Территория северо-западного Прикаспия - краевой ареал обитания этих птиц, от нас она летит на юг через Кавказ в сторону Пакистана, Ирана", - добавил министр.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России разработать, утвердить и реализовать план мероприятий по созданию центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае и дрофиных - в Калмыкии в качестве пилотных.

О дрофах

Дрофа, или дудак - крупная птица семейства дрофиных, которая распространена главным образом в степных и полупустынных районах Евразии, местами встречается на открытых пространствах более северных широт.

В XIX веке птица в России считалась популярным объектом охоты, в XX веке стала очень редким, исчезающим в дикой природе видом. Сейчас дрофа находится под охраной Красной книги Международного союза охраны природы, Красных книг всех стран, где она обитает, и различных международных конвенций. Некоторые проекты направлены на сохранение и реинтродукцию вида в места, где он исчез ранее. Основные причины вымирания связаны с деятельностью человека - неконтролируемая охота, использование сельскохозяйственной механизированной техники, изменение ландшафтов.