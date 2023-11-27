В Росприроднадзоре заявили о смене путей миграции фламинго на Алтае из-за теплой погоды

Обнаруженных ранее на Алтае птиц доставили в ветеринарную клинику

ТАСС, 27 ноября. Аномально теплая погода в Сибири стала причиной изменения путей миграции розовых фламинго, которых спасли на Алтае на прошлой неделе. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

"Аномально теплая погода, которая стояла на юге Западной Сибири в ноябре текущего года, сыграла злую шутку со стаей редких птиц - розовых фламинго. Дело в том, что эти птицы не гнездятся не только в Сибири, но и в целом на территории России встречаются только во время миграции. В этом году что-то произошло с навигацией у фламинго, направившихся на юг", - сообщили в службе по природопользованию.

Ранее об обнаружении птиц сообщили в Сайлюгемском национальном парке.

Одного фламинго нашли в Алтайском крае недалеко от города Барнаула, второго заметили в Бийском районе, еще троих - в Республике Алтай - в Чойском и Шебалинском районах. Кроме критически низких температур, редкие птицы столкнулись на Алтае еще с одной проблемой. Дело в том, что они питаются путем фильтрации корма из воды, а все водоемы в Сибири в конце ноября давно скованы льдом. Поэтому шансов на самостоятельное выживание у розовых фламинго не было.

"Все обнаруженные птицы были в кратчайшие сроки доставлены в ветеринарную клинику, согреты и накормлены. К сожалению, один фламинго, подобранный в Алтайском крае, погиб в результате переохлаждения, один получил травмы конечностей. Состояние двух других птиц в настоящее время опасений у специалистов не вызывает, однако все они находятся под наблюдением у ветеринаров и орнитологов", - добавили в ведомстве.

Сейчас розовые фламинго помещены на передержку в вольер Барнаульского зоопарка "Лесная сказка", решение об их дальнейшей судьбе будет принято Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. "Мониторинг территории Алтайского края и Республики Алтай на предмет возможного обнаружения остальных фламинго продолжается, служба готова оперативно принимать все возможные меры для сохранения жизни редких птиц", - добавили Росприроднадзоре.