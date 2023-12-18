Как "вождь народов" превратился в бренд, или Что осталось в бывшем Сталинграде от Сталина

Волгоград знаменит благодаря победе советских войск в Сталинградской битве и скульптуре "Родина-мать зовет!". В памятные даты на въездах и выездах дорожные указатели "Волгоград" меняют на "Сталинград", а время от времени всерьез обсуждается возвращение прежнего названия. Узнали, почему город получил имя Сталина, что сегодня здесь о нем напоминает, кто ходит в частный музей "вождя народов" на Мамаевом кургане и зачем студент из Чехии переехал в Волгоград и собирает артефакты сталинской эпохи

История переименования

До середины 1920-х будущий Сталинград назывался Царицыном. Летом 1918 года город сыграл ключевую роль в становлении советской власти на юге России: тогда на Дон и Северный Кавказ шли силы кайзеровской Германии и Австро-Венгрии, целью которых была бакинская нефть, а на Дону и Кубани действовали белоказачьи формирования, а также белогвардейцы под командованием генералов Краснова и Деникина. К этому добавился продовольственный кризис: срывались поставки хлеба и других стратегически важных продуктов государству. Так что летом 1918 года вокруг Царицына разгорелась и военная, и экономическая борьба. Захват города отрезал бы Центральную Россию от продовольственной и топливно-сырьевой базы. Этого допустить было нельзя, и Ленин решил направить туда Сталина.

Назначение было неслучайным: Ленин давно и хорошо знал Сталина, еще в 1912 году ввел его в состав Центрального комитета РСДРП(б), с тех пор тот зарекомендовал себя как один из надежных и решительных участников организации Октябрьской революции 1917 года, был членом Петроградского военно-революционного комитета, наркомом по делам национальностей первого правительства РСФСР, в годы Гражданской войны был одним из военно-политических руководителей большевиков.

29 мая 1918 года Совнарком РСФСР издал постановление №127, которым предписывалось "…делегировать тов. Сталина в качестве общего руководителя продовольственным делом на юге России". Этим же числом выпущен и мандат Сталина, также опубликованный в газете "Правда": "Иосиф Виссарионович Сталин назначается Советом народных комиссаров общим руководителем продовольственного дела на юге России, облеченным чрезвычайными правами". Выполнять его распоряжения обязаны были представители всех органов власти. В Царицыне Сталину пришлось возглавить и два первых этапа военной обороны города. Как писал Климент Ворошилов, Сталин "в самое короткое время из чрезвычайного уполномоченного по продовольствию превращается в фактического руководителя всех красных сил Царицынского фронта". В ноябре 1918-го войска Царицынского фронта перешли в наступление и отбросили противника далеко от города.

"Благодаря деятельности Сталина в Царицыне в период Гражданской войны в 1925 году город переименован в Сталинград", — рассказывает ведущий научный сотрудник Музея-заповедника "Сталинградская битва" Елена Лепкова.

В 1937 году в центре города был открыт первый музей, связанный с именем вождя, — Музей обороны Царицына имени товарища Сталина, у здания установили памятник в полный рост. Во время Сталинградской битвы монумент сильно пострадал от обстрелов и после войны был заменен на новый, который простоял на этом же месте до 1961 года.

Сегодня в здании бывшего Музея обороны расположен Мемориально-исторический музей, посвященный событиям Гражданской войны. Из напоминаний о Сталине здесь остались подарок к 70-летию со дня рождения "вождя советского народа" от коллектива паровозного бюро — чернильный прибор с макетами паровоза 1949 года, а также его портрет 1952 года и фотография Сталина, сделанная в 1918 году.

"Сталин в штабном вагоне в Царицыне" © Library of Congress/ Corbis/ VCG via Getty Images

"Это единственная фотография, которая атрибутирована как "Сталин в штабном вагоне в Царицыне", ее автор неизвестен. Долгое время эта фотография была единственным фотофактом, подтверждающим, что Сталин был здесь, в Царицыне, в период Гражданской войны с 6 июня 1918 года", — рассказывает заведующая музеем Жанна Лытова.

В наши дни бывший сталинградский Музей обороны стал частью большого музейного комплекса "Сталинградская битва". Однако довоенные документы безвозвратно утеряны.

"Фонды, собранные до 1941 года, утонули в Волге. Музейную коллекцию, учетную документацию погрузили на пароход, который пошел в эвакуацию вверх по Волге в 1942 году. Он, кстати, назывался "Иосиф Сталин". Музей эвакуировали в село Гмелинку, но фонды не доехали: немцы постоянно бомбили и минировали фарватер Волги", — делится хранитель музейных предметов Музея-заповедника "Сталинградская битва" Артур Джагинов.

1950-е и 1960-е

После Сталинградской битвы город стал известен всему миру. На улицах, в общественных учреждениях и во дворах появлялись бюсты и скульптуры Сталина, а на зданиях — барельефы и мемориальные таблички с упоминанием генералиссимуса. Подсчитать их сегодня не представляется возможным — подсчеты таких культурных ценностей тогда не велись.

"Я думаю, что, например, бюстов Сталина было очень много в Сталинграде. Мы не привыкли вести подсчеты. Утрачиваем и забываем. Это плохо", — говорит Джагинов.

Так, например, известно, что после войны памятник Сталину в Сталинграде стоял не только у Музея обороны. Еще одна скульптура находилась неподалеку, на площади Павших Борцов. А самый большой монумент Сталина в полный рост был установлен за год до его смерти — в 1952 году на набережной Волго-Донского канала в Красноармейском районе города.

Монумент Сталина на набережной Волго-Донского канала, 1952 год © Agentur Voller Ernst/ picture alliance via Getty Images

"На пьедестале, на широком и низком постаменте была установлена скульптура Сталина, выполненная из чеканной меди. Высота скульптуры — 26 м, а высота всего сооружения от воды — 72 м. Сталин сам подписал указ на выделение 30 т меди на свой памятник, — рассказывает директор Музея истории Волго-Донского канала Валентина Сороколетова. — Тогда иметь памятник "Вождю всех народов" было почетно, грандиозно и величественно. Но недолго пришлось простоять памятнику Сталину на берегу Волги. В 1956 году на ХХ съезде Коммунистической партии было объявлено о культе личности Сталина. Памятник был свергнут с пьедестала в понедельник, 20 ноября 1961 года. Сколько же стоил монумент Сталина? Всего 23 млн по проектной стоимости, но на самом деле было израсходовано около 40 млн рублей".

Сталин, смотрящий на реку Волгу, простоял девять лет, еще столько же пустовал постамент, пока на него не установили скульптуру Ленина, которая находится на этом месте и в наши дни.

Один из самых помпезных

После войны почти полностью разрушенный Сталинград восстанавливали, что называется, с нуля. Центральная часть города отстраивалась в стиле сталинского ампира, или неоклассицизма. Пожалуй, одним из самых помпезных стало здание планетария — подарок к 70-летию Иосифа Сталина от Германской Демократической Республики. Посреди центрального холла планетария появилось мозаичное панно шириной 1,87 м и высотой 2,8 метра с портретом Сталина из уральских самоцветов, яшмы и малахита, созданное советским художником Вартаном Аракеловым в 1951 году. Торжественное открытие планетария состоялось в 1954 году. А уже в 60-х панно исчезло, чтобы вернуться почти через 40 лет.

Панно, созданное Вартаном Аракеловым в 1951 году © ГБУК ВО "Волгоградский планетарий"

"Это один из самых редких сохранившихся портретов Сталина. Это не просто мозаика, а флорентийская мозаика. Таких портретов не сохранилось, либо они где-то замурованы. На самом деле руководству планетария было всегда известно, что портрет находится на том же месте и был замурован. В 1997 году он не был случайно обнаружен — было принято решение его вскрыть", — рассказывает лектор Волгоградского планетария Тимофей Иванов.

Так изображения Сталина спустя почти 40 лет стали потихоньку возвращаться в город, носящий уже другое имя, — Волгоград. 10 ноября 1961 года в ходе все того же развенчания культа личности вышел указ Верховного Совета РСФСР о переименовании Сталинграда.

Сталин в Волгограде

Самая обширная иконография Сталина хранится в музее-панораме "Сталинградская битва". В фондах — множество картин, рисунков и плакатов, в постоянных экспозициях здесь представлен бюст 1949 года, созданный скульптором Георгием Неродой. "На портрет в тоге императора-победителя гонения были дважды — в 60-х и конце 80-х годов. Но музейные сотрудники не были бы хранителями, если бы не сберегли их. Дело не в поклонении конкретной личности, мы сохраняем памятники культуры, память поколений", — говорит Артур Джагинов.

Сегодня в музее-панораме можно увидеть также трехметровый туркменский ковер 1946 года с изображением Сталина, его фотопортрет и уменьшенную копию памятника "ялтинской тройки". Трехметровая оригинальная композиция со Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем, автором которой является Зураб Церетели, установлена в 2015 году в Ялте. "В начале двухтысячных Церетели пытался продать нашему городу эту скульптуру, но у Волгограда денег не было. В конечном счете он прислал в подарок музею гипсовую реплику, тонированную под бронзу. Она была разбита на 87 кусочков — так плохо упаковали для транспортировки. Наш художник все это склеил, собрал, как пазл", — рассказывает Джагинов.

Помимо музея-панорамы еще один бюст "вождя народов" с подписью скульптора Георгия Нероды хранится в частном музее Сталина, который 17 лет назад открыл на вершине Мамаева кургана известный волгоградский бизнесмен и меценат Василий Бухтиенко. "Наш музей был основан по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны, в трех небольших залах у нас представлено около 400 документов. Правда, подлинников почти нет, чаще всего ксерокопии, — рассказывает экскурсовод Ирина Рубаева. — Первый зал посвящен Царицыну в годы Гражданской войны, второй — Сталинградской битве. В третьем зале воссоздан кабинет Сталина и установлена его восковая фигура в натуральную величину. Честно скажу, к нам приходят в основном "сталинисты" — люди, которые знают, куда идут. На стульчиках в третьем зале садятся и по полчаса и больше беседуют о Сталине, листают разную литературу о нем".

Восковая фигура Иосифа Сталина в музее в культурном центре "Сталинград" на Мамаевом кургане © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

В современном Волгограде совсем недавно появились и другие напоминания о генералиссимусе. Так, двухметровый бетонный бюст Сталина на постаменте, изготовленный еще при его жизни, был установлен в 2019 году на территории волгоградского обкома КПРФ. А в 2023 году на площади музея-панорамы "Сталинградская битва" торжественно открыли бюсты Сталина, Жукова и Василевского в честь празднования 80-летия победы советских войск в Сталинградской битве. Кроме того, этой весной музей получил в дар от местного жителя портрет "вождя народов" высотой почти 1,5 м, изготовленный из 130 тыс. единиц бисера. Сейчас он находится в хранилище. "Картина пока не прошла все инстанции, которые положено пройти предмету, прежде чем он будет включен в музейный фонд", — уточнил Артур Джагинов.

Найти Сталина в Волгограде можно и в самых неожиданных местах. У входа в Зал воинской славы на Мамаевом кургане практически любой местный житель покажет вам изображение красноармейцев, радующихся Победе, — один из них похож на Сталина как две капли воды. Правда, никаких подтверждений того, что авторы действительно изобразили здесь "вождя народа", нет. Аналогично и с росписью потолка железнодорожного вокзала города — в одном из изображений здесь тоже многие угадывают черты Сталина.

"Самая значимая личность XX века"

Еще один музей-галерея Сталина может появиться в Волгограде к 2029 году. Сейчас команда проекта собирает экспонаты, планирует экспозиции и ищет средства. Автор идеи — 24-летний студент волгоградского вуза из Чехии Якуб Зиба, пару лет назад ставший волгоградцем "по велению души", не имея никаких связей со страной. Говорит, что хочет остаться здесь навсегда.

"Я начал интересоваться историей России, Запада, политикой в возрасте 13 лет. В школах у нас в Чехии говорят, что Советский Союз и Россия — "коварные люди". Не укладывалось все это в голове. Начал интересоваться и понял, что все наоборот. Сталина очерняют в Чехии очень сильно. Его приравнивают к Гитлеру, — делится Якуб. — Я не планирую создавать пропагандистский центр. Хочу, чтобы самая значимая личность XX века была представлена объективно, чтобы сохранились историческая правда и память".

Якуб Зиба © Личный архив Якуба Зибы

Якуб говорит, что уже собрал более 100 предметов, большая часть из них — 30−40-х годов прошлого века. Например, через сайт объявлений в России он купил чемодан сталинградского фронтовика. Самым дорогим на сегодня экспонатом стал бюст Сталина за работой, который Зиба купил за 14 тыс. рублей. Многие будущие экспонаты он привез из Чехии — среди них барельеф, несколько бюстов, журналы, награды с изображением Сталина и другие. Сам музей он со своей командой хочет сделать интерактивным, где будут фотозоны, зоны виртуальной реальности, 3D-локации.

Если не иметь в виду антикварные артефакты, то предметов с изображением генералиссимуса в Волгограде немало почти в каждой сувенирной лавке. Кружки, статуэтки, магниты, матрешки, фляжки… "Каждый день у нас покупают что-то со Сталиным. Чаще всего календари и футболки. Особенно дети любят футболки", — резюмирует продавец отдела с сувенирами в музее-панораме, уверяя, что для гостей Волгограда Сталин стал эдаким символом, туристическим брендом города.

Василина Борко